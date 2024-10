Maidê Mahl apresenta melhora; veja o que diz o novo boletim médico da atriz

A- A+

Após quase um mês internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas em São Paulo, a atriz Maidê Mahl foi transferida para a enfermaria na noite desta quinta-feira, 3

A atriz foi encontrada em um quarto de hotel na capital paulista no começo de setembro, após ficar três dias desaparecida.

Procurada pelo Estadão, a assessoria do hospital atualizou o estado de saúde da atriz. "O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) informa que a paciente Maidê Mahl foi transferida para enfermaria nesta quinta-feira (3/10) e seu estado de saúde é estável.", afirmaram.

Apesar da melhora do quadro, ainda não há previsão de alta para Mahl.

O que aconteceu com Maidê Mahl

No começo de setembro, o desaparecimento da atriz ganhou destaque depois que parentes, amigos e colegas de profissão fizeram um apelo nas redes sociais para que ela fosse encontrada

Maidê havia sido vista pela última vez no dia 2 de setembro, em Moema, na Zona Sul de São Paulo. Na ocasião, ela usava uma mochila nas costas, sobretudo bege, calça xadrez, um cachecol e uma boina marrom.

Na noite do dia 5, a atriz foi encontrada pela Polícia Civil em um hotel na Vila Mariana, com ferimentos, e foi levada ao hospital. No dia seguinte, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que policiais haviam ouvido pessoas ligadas à atriz e analisado câmeras de segurança de locais que ela havia frequentado antes de desaparecer. Segundo a SSP, não foram constatados indícios da entrada de outras pessoas no quarto em que Maidê foi encontrada.

