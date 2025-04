A- A+

Big Brother Brasil Maike é advertido por produção do BBB 25 após mordida e puxão de cabelo em Renata O participante, que está no Paredão com Vinícius e Renata, recebeu diversos alertas da produção do programa após uma série de atitudes consideradas abusivas com a bailarina, com quem tem um relacionamento dentro da casa

Maike, do 'BBB 25', protagonizou momentos polêmicos durante a madrugada desta quarta-feira (9).

O participante, que está no Paredão com Vinícius e Renata, recebeu diversos alertas da produção do programa após uma série de atitudes consideradas abusivas com a bailarina, com quem tem um relacionamento dentro da casa.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Maike puxando o cabelo, mordendo e segurando Renata pelo pescoço em diferentes momentos.

Nas imagens, ela aparenta desconforto e chega a pedir que ele pare, mas o comportamento se repete. A sequência de ações gerou revolta entre os internautas.



Procuradas pela reportagem, as equipes do reality show, de Maike e de Renata ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido até a publicaçãop desta matéria. O espaço segue aberto.



O episódio rapidamente mobilizou o público nas redes sociais, que passou a pedir a expulsão de Maike do programa. O comportamento foi classificado por muitos como assédio.



Essa não é a primeira vez que o reality show enfrenta pressões externas diante de episódios polêmicos envolvendo participantes.

A produção do programa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Enquanto isso, a votação segue aberta para definir quem deixa a casa neste 15° Paredão.

