O representante comercial paulista Maike (@maikealllan), 30 anos, foi eliminado no 15º Paredão do BBB 25, nesta quinta (10), com 49,12% dos votos



Ao longo do dia, enquetes mostraram uma disputa voto a voto entre Mike e Vinícius, que acabou com 48,08% dos votos. Já Renata, a menos votada, recebeu 2,86% dos votos para eliminar.



Antes de anunciar a eliminação, Tadeu começou a conversa com o elenco passando um sermão em Maike pela sua atitude de puxar o cabelo de Renata na madrugada de quarta (9), e também advertindo Vinícius pela brincadeira física relacionada aos mamilos com João Pedro, lembrado que é preciso “respeitar os corpos dos outros”.

Maike, que entrou no confinamento em dupla com o seu amigo Gabriel, foi líder cinco vezes, esteve na mira do Líder uma vez, disputou três paredões, foi anjo uma vez e pagou o castigo do monstro em duas oportunidades. Esteve no VIP em 10 rodadas e na Xepa oito vezes.

Uma curiosidade sobre o eliminado é que ele já foi medalhista brasileiro de Natação, treinando ao lado de nomes como César Cielo e Thiago Pereira.

