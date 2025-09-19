A- A+

TEATRO "Mainha é uma resenha - A Peça" abre sessão extra para este domingo (21), com entrada solidária A peça está em cartaz no Teatro Boa Vista e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através do aplicativo ou site do Sympla

Diante da alta busca por ingressos para a sessão das 16h neste domingo (21), a produção do espetáculo “Mainha é uma resenha – A Peça”, em cartaz no Teatro Boa Vista, criou uma sessão extra, às 19h30, para atender à demanda que não conseguiu adquirir os ingressos para o primeiro horário do espetáculo. A sessão será solidária e todos que levarem 1kg de alimento não perecível pagará meia entrada.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através do aplicativo ou site da plataforma Sympla, e custam R$ 50 mais a taxa de processamento do sistema (R$ 5).

“Mainha é uma resenha – A Peça”

De Saulo Máximo, inspirado no trabalho do saudoso Mestre Paulo Gustavo e uma junção de varias mães que passaram pela vida do autor, conta um dia de muitas resenhas na vida de Mainha Mara.

A peça mostra com humor e uma dose de emoção e nostalgia, a vida de uma Mainha de três filhos, solteira, nordestina raiz da década de 90. É uma homenagem a todas as mamães do Brasil.

A direção é de Filipe Enndrio, e o elenco conta ainda com Filipe Enndrio e Italo Rodrigues.

Mainha Mara

A personagem nasceu nas redes sociais após a criação de uma websérie com duas temporadas e mais de 50 episódios, que ultrapassou 840 mil visualizações.

Inspirada na própria mãe, nas mães nordestinas e no ídolo - o saudoso humorista Paulo Gustavo -, o artista pensou como seria interpretar, de forma cômica, uma matriarca genuinamente pernambucana dos anos 90. Com todas as suas resenhas, totalmente amorosa, guerreira, mas sem um pingo de paciência.

