DIA DAS MÃES "Mainha Mara" chega aos palcos pernambucanos com o espetáculo "Mainha é uma resenha - A Peça" A personagem do ator e drag queen Saulo Máximo nasceu nas redes sociai

O ator e drag queen Saulo Máximo, conhecido por seu sucesso nas redes sociais, leva para os palcos pernambucanos a personagem icônica "Mainha Mara", com o espetáculo “Mainha é uma resenha – A Peça”, que estreia no próximo sábado (11), véspera do Dia das Mães, no Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão Centro, Jaboatão dos Guararapes, às 19h.

Inspirada na própria mãe, nas mães nordestinas e no ídolo - o saudoso humorista Paulo Gustavo -, o artista pensou como seria interpretar, de forma cômica, uma matriarca genuinamente pernambucana dos anos 90. Com todas as suas resenhas, totalmente amorosa, guerreira, mas sem um pingo de paciência.

A personagem nasceu nas redes sociais após a criação de uma websérie com duas temporadas e mais de 50 episódios, que ultrapassou 840 mil visualizações.

Diante do sucesso nas redes, contando, ainda, com uma página com mais de 150 mil seguidores, Saulo decidiu levar "Mainha Mara" para os palcos como forma de agradecer aos seus fãs e seguidores pelo apoio.

Com humor leve e personagens que remetem à tradição e à cultura nordestinas, "Mainha é uma Resenha" promete trazer muitas gargalhadas e momentos nostálgicos para o público pernambucano

No dia 1º de junho, será a vez de o Teatro Boa Vista, no Recife, receber o espetáculo. A direção é de Filipe Enndrio, e o elenco conta ainda com Filipe Enndrio e Italo Rodrigues.

Ingressos

Para as sessões do próximo sábado (11) e do dia 1º de junho, a quantidade de ingressos disponíveis já esgotou - o preço era R$ 40, com meia promocional para todos. No entanto, de acordo com a produção do espetáculo, existe a expectativa da abertura de novas sessões em breve e poderão ser adquiridos no aplicativo ou no site Sympla.

