Competição Maior concurso de cosplay do mundo tem seletiva realizada no Recife; saiba como participar Etapa do World Cosplay Summit ocorre neste domingo (7), às 15h, no Teatro RioMar

O World Cosplay Summit (WCS), maior e mais tradicional concurso de cosplay do mundo, terá uma seletiva no Recife. O evento ocorre neste domingo (7), às 15h, no Teatro RioMar, e terá a presença de cosplayers brasileiros famosos como jurados.

A seletiva garantirá a uma dupla a participação na grande final, que será realizada em São Paulo, no dia 27 de maio. Os vencedores nacionais serão os representantes do País na competição mundial, no Japão, com todas as despesas pagas, além de receberem o prêmio de R$ 3,5 mil.

Os interessados em participar da seletiva pernambucana podem se inscrever de forma gratuita, até este sábado (6), às 23h59, no site oficial do WCS. O competidor precisa ter 18 anos ou mais no dia da final, além de possuir passaporte válido para todas as viagens.



Para assistir ao concurso, a entrada será gratuita, com classificação a partir dos 12 anos. É necessário baixar o aplicativo do RioMar Recife, fazer um cadastro e baixar o ingresso.

Na competição, os cosplayers não apenas se vestem como personagens, mas também os interpretam em uma cena de até dois minutos com o uso de coreografias, efeitos especiais, música, jogo de luz e um telão no qual um vídeo de apoio pode ser exibido. Tudo isso é planejado e construído pela dupla de competidores, com o intuito de recriar a atmosfera de suas séries favoritas e imergir o espectador no show.

