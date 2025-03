A- A+

CELEBRIDADES Maior estrela do YouTube, MrBeast, ganha mais dinheiro com chocolate do que com vídeos Influenciador digital Jimmy Donaldson utilizou sua fama nas redes sociais para construir negócios fora da web

MrBeast é a maior estrela do YouTube no mundo, mas sua maior fonte de renda não está ligada aos vídeos virais, com milhões de espectadores pelo mundo, mas se encontra no chocolate.

Sua empresa Beast Industries, vendeu cerca de US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,4 bilhão na cotação atual da moeda) em doces no ano passado e teve lucro superior a US$ 20 milhões (R$ 117 milhões).

No mesmo período, o negócio de mídia, que inclui seu canal no YouTube e um programa para o Prime Video da Amazon.com Inc., produziu vendas semelhantes, mas teve prejuízos de quase US$ 80 milhões (R$ 468 milhões).

Jimmy Donaldson, nome verdadeiro de MrBeast, passou os últimos anos aproveitando a fama nas plataformas digitais para construir negócios em outros segmentos. Além da Feastables, de chocolate e doces, a Beast Industries é acionista da marca de lanches Lunchly e proprietária da Viewstats, empresa de software que vende ferramentas digitais para criadores de conteúdo.

Para financiar esses negócios, a Beast Industries levantou mais de US$ 450 milhões (R$ 2,6 bilhões) nos últimos quatro anos, informam fontes envolvidas com o processo de captação de recursos da empresa. Agora, a marca busca levantar mais alguns milhões de dólares para expandir suas áreas de atuação e entrar em novos setores, como videogames, bebidas e bem-estar.

A Alpha Wave, uma firma de investimentos ligada aos Emirados Árabes Unidos, aplicou US$ 300 milhões na empresa e liderou no ano passado uma rodada de investimentos que avaliou a empresa em US$ 5 bilhões (cerca de R$ 29 bilhões), bem mais do que o US$ 1,5 milhão que valia meses antes. Uma avaliação significativa para uma empresa que perdeu dinheiro por três anos consecutivos, incluindo quase US$ 60 milhões (R$ 351 milhões) de dólares em 2024.

Segredo do sucesso

Embora expandir um negócio não seja tarefa fácil, a Beast Industries possui uma vantagem em particular, ela é construída em torno de uma das celebridades mais famosas do mundo. A proposta para investidores posiciona MrBeast como a segunda pessoa mais seguida nas redes sociais, ficando atrás somente do jogador de futebol Cristiano Ronaldo.

Para determinados investidores, o poder de estrela do proprietário torna o negócio mais atraente do que a média das startups. Então, entre as empresas fundadas por criadores de conteúdo ou celebridades, a Beast Industries já é uma das mais valiosas do mundo, ao lado de Rare Beauty, de Selena Gomez e Skims, de Kim Kardashian.





Trajetória de MrBeast

Donaldson começou a postar conteúdo no YouTube quanto tinha apenas 11 anos. Na época, filmava suas partidas nos jogos de videogame. Anos depois, transformou a criação de conteúdo em seu principal trabalho e fez muito sucesso entre os jovens.

Depois, passou a realizar grandes desafios e sorteios. Agora, suas publicações geram bilhões de visualizações anuais em diversos canais no YouTube.

Em sua terra natal, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, MrBeast montou uma base com centenas de funcionários, incluindo 200 membros da equipe de produção dos seus conteúdos. Assim, o custo médio de um vídeo do canal principal do youtuber varia entre três e quatro milhões de dólares, algo próximo de R$ 20 milhões.

Por isso, recuperar o gasto de produção não é tarefa simples. Há um limite para o quanto um canal pode ganhar no YouTube, especialmente quando posta poucos vídeos por mês. Dessa forma, para levar o negócio de entretenimento adiante, MrBeast se aproximou dos serviços de streaming para desenvolver um programa próprio de TV.

No final, a Amazon pagou cerca de 100 milhões de dólares para produzir a primeira temporada de Beast Games, um dos contratos mais caros da história dos reality shows. Mesmo assim, a Beast Industries acabou perdendo dinheiro na primeira sua primeira temporada, após gastar mais de US$ 100 milhões (R$ 585 milhões).

“Perdi dezenas de milhões de dólares com o Beast Games”, compartilhou MrBeast durante entrevista ao podcast Diary of a CEO.

Meses antes da estreia do programa, a YouTuber Rosanna Pansino postou uma série de vídeos sobre as condições precárias no set de filmagem, o que gerou burburinho negativo. Para alguns, este pode ter sido um dos motivos para poucos patrocinadores do programa.

O reality show estreou em dezembro, tentando competir com a segunda temporada de Squid Game, da Netflix. Desde então, a Amazon afirmou que Beast Games é o programa de maior sucesso da sua história e concordou em produzir mais duas temporadas. No entanto, os valores do contrato ainda não foram informados.

No ano passado, MrBeast contratou o estrategista de risco Jeffrey Housenbold para atuar como presidente e diretor de operações da Beast Industries. Housenbold desde então preencheu a equipe executiva com um diretor financeiro, um diretor de produtos e um advogado geral, além de construir equipes para parcerias de marca e estratégia. Antecipando um possível IPO, ele agora está tentando profissionalizar o negócio, corrigir alguns desperdícios de gastos e expandir para novas áreas.

Housenbold afirma que cortará cerca de 100 milhões de dólares em custos neste ano enquanto transforma a empresa em um negócio lucrativo. A empresa está estimando um lucro de cerca de 300 milhões de dólares em 2026. Ele atribui as perdas passadas aos tipos de erros que startups costumam cometer nos primeiros anos de rápida expansão.

Entre outras economias, Housenbold acredita que a empresa pode reduzir os custos de produção. A Beast Industries prevê que gastará menos com produção em 2025 e 2026 do que no ano passado, e que a divisão de mídia também terá lucro.

Ainda assim, é claro que a ala de entretenimento da empresa está se tornando cada vez mais uma forma de vender outros produtos. "Temos uma plataforma sem precedentes em termos de alcance e fãs", disse Housenbold. "Temos a oportunidade de lançar vários negócios com base nesse centro de alcance e distribuição."

Vários outros grandes nomes das redes sociais estão tentando uma transição similar. A apresentadora de podcast Alex Cooper lançou uma linha de bebidas, a Unwell. A estrela do YouTube e agora apresentadora de podcast Emma Chamberlain construiu um negócio de café. E Logan Paul, um dos primeiros grandes nomes do YouTube, cofundou a Prime, uma bebida energética, e é parceiro de MrBeast no Lunchly.

Começar essas marcas pode ser mais fácil do que sustentá-las. A primeira incursão de MrBeast em hambúrgueres resultou em uma acirrada batalha legal com seu parceiro de negócios. Mas até agora, esses tropeços não diminuíram o apetite de MrBeast pela diversificação.

Ele fundou a Feastables em 2021 com a ajuda de Jim Murray, ex-presidente da empresa de barras de proteína RXbar. Eles lançaram os chocolates sorteando prêmios e convidando alguns dos vencedores para competir por um prêmio de 500 mil dólares em um vídeo de MrBeast.

No início, a Beast Industries cometeu alguns erros, incluindo um problema com a embalagem. Mas os clientes não se desmotivaram. Hoje, mais de 100 pessoas trabalham na Feastables, e as barras de chocolate, que inicialmente estavam disponíveis apenas no Walmart, já se expandiram para a Europa, África e Ásia.

A Beast Industries prevê que a Feastables triplicará de tamanho nos próximos anos. Enquanto isso, a empresa projeta que, até 2026, a receita de mídia será responsável por apenas um quinto das suas vendas totais.

