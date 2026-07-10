Maior festival geek e pop do Norte e do Nordeste, Sana começa nesta sexta-feira; confira programação
Fortaleza recebe o evento até domingo (12), com atrações em seis palcos
A cultura geek vai tomar conta de Fortaleza a partir desta sexta-feira (9) com mais uma edição do Sana. O festival, criado em 2001, se prepara para uma programação extensa, com seis palcos e muitas atrações. Serão games, cosplay, música, cultura e k-pop, queridinho que veio para ficar nesse universo.
Com tantas opções, e já consolidado no calendário do país, como o maior festival geek e pop do Norte e do Nordeste, o Sana tem a expectativa de atrair para a capital do Ceará 100 mil visitantes vindos de 22 estados. O evento, que tem ganho espaço a cada ano, foi criado por 15 amigos.
Entre os principais convidados está o ator sul-coreano Park Sung-hoon, destaque em "Rainha das Lágrimas", como Yoon Eun-sung, e em "Round 6", como Cho Hyun-ju, um fenômeno recente do streaming.
“Quando realizamos a primeira edição, em 2001, com cerca de 250 pessoas, jamais imaginávamos a dimensão que o Sana alcançaria. Hoje, ao completar 26 anos, o evento não é apenas um festival de cultura geek, mas um motor econômico e turístico para o Ceará. Somente neste período, já atraímos cerca de 50 mil turistas, movimentando hotéis, bares, restaurantes e serviços, e trabalhando de forma estruturada para colocar Fortaleza e o Ceará no mapa internacional do turismo geek”, afirma Daniel Braga, diretor do Sana e presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira.
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Confira a programação completa:
Palco K-Pop
Sexta (10/07)
12h – MV's Mode
13h – Random Play Dance
13h30 – K-Pop Game Riomar
14h20 – Special Stage – Grupo Pandora
14h30 – Special Stage – Grupo Petals
14h40 – Workshop de K-Pop – Kaynn
15h40 – Special Stage – Inscritos
17h – Random Play Dance
17h40 – K-Pop Game Riomar
18h30 – MV's News 2026
19h – Random Play Dance
Sábado (11/07)
09h – MV's + Reconhecimento de Palco SK Solo
11h – Momento Boys Edition
12h – Random Play Dance
12h40 – Abecedário Riomar K-Pop
13h30 – Workshop de K-Pop – Lander
14h30 – Random Play Riomar
15h30 – Adivinhe o Grupo por Emojis – Riomar
16h – Special Stage – Decalcomania e Petals
16h15 – Special Stage – Khori e Sollar
16h30 – Concurso Final SK Solo
18h – Special Stage – Inscritos
19h – Random Play Dance
Domingo (12/07)
10h – MV's Legendary
11h30 – K-Pop Game Riomar
12h30 – Momento Girls Edition
14h – Random Play Dance
15h – Workshop de K-Pop – Caciano
15h50 – Special Stage – Grupo Gossip
16h – Random Play Riomar
16h50 – Special Stage – Grupo Wolves
17h – Super Special Stage Riomar – Inscritos
18h30 – Random Play Dance
Palco Sana Games
Sexta (10/07)
12h – Copa Speed Sana – Mario Kart
12h30 – Copa Speed Sana – Mario Kart
13h – Copa Street Fighter
13h30 – Copa Street Fighter
14h – Bomber Cup (Bomberman)
14h30 – Bomber Cup (Bomberman)
15h – Quiz: Quem é Esse Personagem?
15h30 – Quiz: Quem é Esse Personagem?
16h – Painel Fortalcon
16h30 – Painel Fortalcon
17h – Painel Fortalcon
17h30 – Campeonato – Free Fire – Final
18h – Campeonato – Free Fire – Final
18h30 – Campeonato – Free Fire – Final
19h – Games & Pop Quiz
19h30 – Games & Pop Quiz
Sábado (11/07)
10h – Abertura do Palco / 2XKO Sana Cup
10h30 – 2XKO Sana Cup
11h – 2XKO Sana Cup
11h30 – Painel Fortalcon
12h – Campeonato – League of Legends – Final
12h30 – Campeonato – League of Legends – Final
13h – Campeonato – League of Legends – Final
13h30 – Campeonato – League of Legends – Final
14h – Campeonato – League of Legends – Final
14h30 – Stolen
15h – Stolen
15h30 – Core
16h – Core
16h30 – Painel Pain Games
17h – Cereaw & Bastet
17h30 – Cereaw & Bastet
18h – Call of Duty
18h30 – Call of Duty
19h – Call of Duty
19h30 – Quiz – Memória 8 Bit
Domingo (12/07)
10h – Abertura do Palco / Desafio Tekken 8
10h30 – Desafio Tekken 8
11h – Campeonato – Final Valorant
11h30 – Campeonato – Final Valorant
12h – Campeonato – Final Valorant
12h30 – Campeonato – Final Valorant
13h – Campeonato – Final Valorant
13h30 – Copa Rocket League
14h – Copa Rocket League
14h30 – Copa Rocket League
15h – Painel Fortalcon
15h30 – Painel Fortalcon
16h – Felps e Guaxinim
16h30 – Felps e Guaxinim
17h – Final Just Dance
17h30 – Final Just Dance
18h – League of Legends Rei Bronze – ARAM
18h30 – League of Legends Rei Bronze – ARAM
19h – League of Legends Rei Bronze – ARAM
19h30 – League of Legends Rei Bronze – ARAM
Palco Sana
Sexta (10/07)
12h – Abertura Oficial do Evento
13h – Charlie e a Fábrica de Chocolate
14h40 – Drácula – O Espetáculo
16h – Painel – Core
17h – Concurso SK – Battle
18h30 – Atração Misteriosa
Sábado (11/07)
10h – Apresentações Artísticas
11h – Cerimônia Geekação
14h – Dubladora – Zara Dobura
14h30 – Painel – Park Sung-hoon
15h30 – Painel – Cinema de Ação com J.J. Perry, Halder Gomes e Edmilson Filho
16h30 – Painel – Feh Dubs
17h30 – Painel – Francisco Jr. e Yuri Tupper
18h30 – Concurso Cosplay Apresentação
19h30 – Cerimônia de Premiação
Domingo (12/07)
10h – Special Stage – K-Pop Dance
11h30 – Concurso – SK Cover
14h30 – Painel – Giancarlo Esposito
15h30 – Painel – O Shaolin do Sertão 2
16h45 – Painel – Bistecone
17h45 – Concurso Cosplay Showcase
19h – Cerimônia de Premiação
Palco Cosplay
Sexta (10/07)
12h – Adivinhe o Filme pelos Emojis
13h30 – Painel com Viih Sammya
14h30 – Campeonato de Farmar Aura
16h – Concurso Desfile Cosplay
18h – Quem é Esse Personagem? – Filmes
19h – Quiz – Animes
Sábado (11/07)
10h30 – Quem é Esse Personagem? – Animes
11h – Adivinhe o Anime pelos Emojis
12h – Concurso Cosplay Infantil
14h – Painel – Thalita (Cosgeek)
15h – Painel – Cosgeek
16h – Batalha de Rimas (Black Heroes)
17h30 – Que Som é Esse? – Aberturas
18h – Painel – Duda (@toki_cos)
19h – Quiz – Filmes
Domingo (12/07)
10h – Que Som é Esse? – Aberturas
11h – Quem é Esse Personagem? – Séries
12h – Painel – Renato Kennedy
13h – Concurso Onii-chan
14h – Quiz – Animes
15h – Painel – Nanakina e Edin
17h – Adivinhe o Anime pelos Emojis
18h – Campeonato de Farmar Aura
19h – Adivinhe a Série pelos Emojis
Palco Dijjo Lima
Sexta (10/07)
14h – Workshop de Pixel Art com Dau Pause
Sábado (11/07)
11h – Formação e Produção de Quadrinhos: Da Ideia à Publicação com a Miasma Comics, Ricardo Jorge e PJ Brandão
11h30 – Empreendedorismo Nordestino e Nerd: Potencial da Comunidade Nerd na Economia Criativa com Sany da Peste
12h30 – Quem Desenha o Agora: Mulheres na Arte e no Mercado Criativo com Cartumante, Pâmela de Castro, Mari Ilustra e Loba Ilustra
16h30 – Caminhos para Publicação de Quadrinhos no Brasil com Bife de Unicórnio, Jadson Pereira, Miguel Felício e Felipe Helói
Domingo (12/07)
11h – Fortaleza em Ascensão: Cultura, Internet e Entretenimento na Nova Cena com a Miasma Comics, Grifo e Meiaum
12h30 – Quem Conta Nossas Histórias? Arte, Identidade e Independência com Roberta Cirne, Giums, Ilustra Emi e Camarada Pedro
14h – Workshop de Pixel Art com Dau Pause
Palco Music
Sábado (11/07)
10h – DJ The Dog
11h – DJ Siddartha
12h – DJ B4rbosa
13h – Tributo ao System of a Down – F*** The System
14h – Cesário Filho
15h – Tributo ao Angra e Iron Maiden
16h – Tributo ao Linkin Park – Crawling
17h – Tributo ao Slipknot – Hope Is Gone
18h – Festival Rap Geek
Domingo (12/07)
12h30 – DJ Extzy
13h30 – DJ Gamby
14h30 – DJ The Dog
15h30 – Banda – Zenkai
16h30 – Banda – Shogun
18h – Flow