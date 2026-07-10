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FESTIVAL GEEK

Maior festival geek e pop do Norte e do Nordeste, Sana começa nesta sexta-feira; confira programação

Fortaleza recebe o evento até domingo (12), com atrações em seis palcos

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Maior festival geek e pop do Norte e do Nordeste, Sana começa nesta sexta-feiraMaior festival geek e pop do Norte e do Nordeste, Sana começa nesta sexta-feira - Foto: Reprodução/Instagram

A cultura geek vai tomar conta de Fortaleza a partir desta sexta-feira (9) com mais uma edição do Sana. O festival, criado em 2001, se prepara para uma programação extensa, com seis palcos e muitas atrações. Serão games, cosplay, música, cultura e k-pop, queridinho que veio para ficar nesse universo.

Com tantas opções, e já consolidado no calendário do país, como o maior festival geek e pop do Norte e do Nordeste, o Sana tem a expectativa de atrair para a capital do Ceará 100 mil visitantes vindos de 22 estados. O evento, que tem ganho espaço a cada ano, foi criado por 15 amigos.

Entre os principais convidados está o ator sul-coreano Park Sung-hoon, destaque em "Rainha das Lágrimas", como Yoon Eun-sung, e em "Round 6", como Cho Hyun-ju, um fenômeno recente do streaming.

“Quando realizamos a primeira edição, em 2001, com cerca de 250 pessoas, jamais imaginávamos a dimensão que o Sana alcançaria. Hoje, ao completar 26 anos, o evento não é apenas um festival de cultura geek, mas um motor econômico e turístico para o Ceará. Somente neste período, já atraímos cerca de 50 mil turistas, movimentando hotéis, bares, restaurantes e serviços, e trabalhando de forma estruturada para colocar Fortaleza e o Ceará no mapa internacional do turismo geek”, afirma Daniel Braga, diretor do Sana e presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira.

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Confira a programação completa:

Palco K-Pop

Sexta (10/07)

12h – MV's Mode

13h – Random Play Dance

13h30 – K-Pop Game Riomar

14h20 – Special Stage – Grupo Pandora

14h30 – Special Stage – Grupo Petals

14h40 – Workshop de K-Pop – Kaynn

15h40 – Special Stage – Inscritos

17h – Random Play Dance

17h40 – K-Pop Game Riomar

18h30 – MV's News 2026

19h – Random Play Dance

Sábado (11/07)

09h – MV's + Reconhecimento de Palco SK Solo

11h – Momento Boys Edition

12h – Random Play Dance

12h40 – Abecedário Riomar K-Pop

13h30 – Workshop de K-Pop – Lander

14h30 – Random Play Riomar

15h30 – Adivinhe o Grupo por Emojis – Riomar

16h – Special Stage – Decalcomania e Petals

16h15 – Special Stage – Khori e Sollar

16h30 – Concurso Final SK Solo

18h – Special Stage – Inscritos

19h – Random Play Dance

Domingo (12/07)

10h – MV's Legendary

11h30 – K-Pop Game Riomar

12h30 – Momento Girls Edition

14h – Random Play Dance

15h – Workshop de K-Pop – Caciano

15h50 – Special Stage – Grupo Gossip

16h – Random Play Riomar

16h50 – Special Stage – Grupo Wolves

17h – Super Special Stage Riomar – Inscritos

18h30 – Random Play Dance

Palco Sana Games

Sexta (10/07)

12h – Copa Speed Sana – Mario Kart

12h30 – Copa Speed Sana – Mario Kart

13h – Copa Street Fighter

13h30 – Copa Street Fighter

14h – Bomber Cup (Bomberman)

14h30 – Bomber Cup (Bomberman)

15h – Quiz: Quem é Esse Personagem?

15h30 – Quiz: Quem é Esse Personagem?

16h – Painel Fortalcon

16h30 – Painel Fortalcon

17h – Painel Fortalcon

17h30 – Campeonato – Free Fire – Final

18h – Campeonato – Free Fire – Final

18h30 – Campeonato – Free Fire – Final

19h – Games & Pop Quiz

19h30 – Games & Pop Quiz

Sábado (11/07)

10h – Abertura do Palco / 2XKO Sana Cup

10h30 – 2XKO Sana Cup

11h – 2XKO Sana Cup

11h30 – Painel Fortalcon

12h – Campeonato – League of Legends – Final

12h30 – Campeonato – League of Legends – Final

13h – Campeonato – League of Legends – Final

13h30 – Campeonato – League of Legends – Final

14h – Campeonato – League of Legends – Final

14h30 – Stolen

15h – Stolen

15h30 – Core

16h – Core

16h30 – Painel Pain Games

17h – Cereaw & Bastet

17h30 – Cereaw & Bastet

18h – Call of Duty

18h30 – Call of Duty

19h – Call of Duty

19h30 – Quiz – Memória 8 Bit

Domingo (12/07)

10h – Abertura do Palco / Desafio Tekken 8

10h30 – Desafio Tekken 8

11h – Campeonato – Final Valorant

11h30 – Campeonato – Final Valorant

12h – Campeonato – Final Valorant

12h30 – Campeonato – Final Valorant

13h – Campeonato – Final Valorant

13h30 – Copa Rocket League

14h – Copa Rocket League

14h30 – Copa Rocket League

15h – Painel Fortalcon

15h30 – Painel Fortalcon

16h – Felps e Guaxinim

16h30 – Felps e Guaxinim

17h – Final Just Dance

17h30 – Final Just Dance

18h – League of Legends Rei Bronze – ARAM

18h30 – League of Legends Rei Bronze – ARAM

19h – League of Legends Rei Bronze – ARAM

19h30 – League of Legends Rei Bronze – ARAM

Palco Sana

Sexta (10/07)

12h – Abertura Oficial do Evento

13h – Charlie e a Fábrica de Chocolate

14h40 – Drácula – O Espetáculo

16h – Painel – Core

17h – Concurso SK – Battle

18h30 – Atração Misteriosa

Sábado (11/07)

10h – Apresentações Artísticas

11h – Cerimônia Geekação

14h – Dubladora – Zara Dobura

14h30 – Painel – Park Sung-hoon

15h30 – Painel – Cinema de Ação com J.J. Perry, Halder Gomes e Edmilson Filho

16h30 – Painel – Feh Dubs

17h30 – Painel – Francisco Jr. e Yuri Tupper

18h30 – Concurso Cosplay Apresentação

19h30 – Cerimônia de Premiação

Domingo (12/07)

10h – Special Stage – K-Pop Dance

11h30 – Concurso – SK Cover

14h30 – Painel – Giancarlo Esposito

15h30 – Painel – O Shaolin do Sertão 2

16h45 – Painel – Bistecone

17h45 – Concurso Cosplay Showcase

19h – Cerimônia de Premiação

Palco Cosplay

Sexta (10/07)

12h – Adivinhe o Filme pelos Emojis

13h30 – Painel com Viih Sammya

14h30 – Campeonato de Farmar Aura

16h – Concurso Desfile Cosplay

18h – Quem é Esse Personagem? – Filmes

19h – Quiz – Animes

Sábado (11/07)

10h30 – Quem é Esse Personagem? – Animes

11h – Adivinhe o Anime pelos Emojis

12h – Concurso Cosplay Infantil

14h – Painel – Thalita (Cosgeek)

15h – Painel – Cosgeek

16h – Batalha de Rimas (Black Heroes)

17h30 – Que Som é Esse? – Aberturas

18h – Painel – Duda (@toki_cos)

19h – Quiz – Filmes

Domingo (12/07)

10h – Que Som é Esse? – Aberturas

11h – Quem é Esse Personagem? – Séries

12h – Painel – Renato Kennedy

13h – Concurso Onii-chan

14h – Quiz – Animes

15h – Painel – Nanakina e Edin

17h – Adivinhe o Anime pelos Emojis

18h – Campeonato de Farmar Aura

19h – Adivinhe a Série pelos Emojis

Palco Dijjo Lima

Sexta (10/07)

14h – Workshop de Pixel Art com Dau Pause

Sábado (11/07)

11h – Formação e Produção de Quadrinhos: Da Ideia à Publicação com a Miasma Comics, Ricardo Jorge e PJ Brandão

11h30 – Empreendedorismo Nordestino e Nerd: Potencial da Comunidade Nerd na Economia Criativa com Sany da Peste

12h30 – Quem Desenha o Agora: Mulheres na Arte e no Mercado Criativo com Cartumante, Pâmela de Castro, Mari Ilustra e Loba Ilustra

16h30 – Caminhos para Publicação de Quadrinhos no Brasil com Bife de Unicórnio, Jadson Pereira, Miguel Felício e Felipe Helói

Domingo (12/07)

11h – Fortaleza em Ascensão: Cultura, Internet e Entretenimento na Nova Cena com a Miasma Comics, Grifo e Meiaum

12h30 – Quem Conta Nossas Histórias? Arte, Identidade e Independência com Roberta Cirne, Giums, Ilustra Emi e Camarada Pedro

14h – Workshop de Pixel Art com Dau Pause

Palco Music

Sábado (11/07)

10h – DJ The Dog

11h – DJ Siddartha

12h – DJ B4rbosa

13h – Tributo ao System of a Down – F*** The System

14h – Cesário Filho

15h – Tributo ao Angra e Iron Maiden

16h – Tributo ao Linkin Park – Crawling

17h – Tributo ao Slipknot – Hope Is Gone

18h – Festival Rap Geek

Domingo (12/07)

12h30 – DJ Extzy

13h30 – DJ Gamby

14h30 – DJ The Dog

15h30 – Banda – Zenkai

16h30 – Banda – Shogun

18h – Flow

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