"Beast Games" Maior youtuber do mundo, MrBeast é alvo de processos após participantes de reality A ação é movida por cinco participantes anônimos no Tribunal Superior de Los Angeles

Um grupo de participantes do reality show "Beast Games", apresentado por Jimmy Donaldson, mais conhecido online como MrBeast, está processando Donaldson e as empresas de produção por trás do programa, acusando-os de expor os participantes a “circunstâncias e condições perigosas”.

A ação, movida por cinco participantes anônimos no Tribunal Superior de Los Angeles na segunda-feira, faz alegações abrangentes sobre o que ocorreu em julho, durante as filmagens de "Beast Games", quando a equipe de produção de MrBeast e a Amazon MGM Studios convidaram cerca de 2.000 competidores para um estádio de futebol em Las Vegas.

Além de reclamações sobre alimentação inadequada e falta de cuidados médicos — acusações inicialmente reportadas pelo The New York Times — o processo também afirma que os réus forneceram informações falsas às autoridades de Nevada para obter “créditos fiscais não merecidos” e que os competidores não foram devidamente compensados por sua participação.

“Eu estava muito animada para fazer parte de algo que seria enorme”, disse uma das reclamantes, identificada como Competidora 4, ao The New York Times na quarta-feira. “No final, saí me sentindo insignificante, maltratada e traumatizada. Ainda não fui paga. Só espero que ninguém mais tenha que passar por isso.”

Desde sua participação no programa, a Competidora 4 afirmou que buscou tratamento psicológico para ansiedade. Outra reclamante, Competidora 5, disse que se sentiu “envergonhada e degradada” pela experiência.

Um representante de MrBeast se recusou a comentar sobre o processo, e a Amazon MGM Studios não respondeu a um pedido de comentário.

Jimmy Donaldson, de 26 anos, ganhou fama no YouTube com sua marca provocativa de filantropia. Em seus vídeos, ele frequentemente dá prêmios luxuosos — dinheiro, carros e até uma ilha particular — em troca da participação das pessoas em desafios e competições inusitadas criadas por ele.

MrBeast e a Amazon MGM Studios anunciaram o "Beast Games", um reality show inspirado nos vídeos populares de MrBeast no YouTube, em março, prometendo um prêmio de US$ 5 milhões e uma competição com 1.000 participantes, segundo um comunicado da Amazon.

No início deste verão, uma investigação do Times revelou que os participantes enfrentaram condições desagradáveis e potencialmente perigosas no set, como falta de alimentos adequados e assistência médica.

Vários competidores se machucaram durante os desafios físicos, e alguns foram retirados da arena de competição em macas. Uma pessoa descreveu ter visto outros participantes vomitando e desmaiando. Houve várias hospitalizações.

Aqueles que falaram ao *Times* em julho também descreveram uma equipe de produção despreparada para lidar com o grande número de participantes e, em alguns momentos, incapaz de controlar a multidão. Durante um dos desafios, uma competidora disse que teve medo de ser pisoteada.

Ao chegarem em Las Vegas, os competidores descobriram que o número de participantes não era 1.000, como haviam sido informados anteriormente, mas 2.000. Algumas pessoas disseram que se sentiram enganadas sobre suas chances de ganhar o grande prêmio.

Em uma mensagem de texto enviada no início do verão, um representante de MrBeast escreveu que a gravação "foi infelizmente complicada pelo incidente da CrowdStrike, condições climáticas extremas e outros problemas inesperados de logística e comunicação".

“Se você conhece os vídeos dele, sabe que sempre parecem muito empolgantes e grandiosos”, disse a Competidora 4 sobre MrBeast. “No entanto, as coisas nem sempre são o que parecem.”

