A- A+

BBB 23 Maioria na casa, participantes negros do BBB 23 se reúnem em foto e internautas celebram Fred Nicácio juntou brothers e sistes em registro de um momento histórico para o programa

Na manhã desta terça-feira (28), no BBB 23, Fred Nicácio teve a ideia de juntar alguns brothers e sisters para uma foto que destaca um fato histórico no programa. Faltando menos de um mês para o fim da competição, o reality tem mais participantes negros do que brancos.

Após uma rápida conversa com Sarah Aline, Ricardo, Marvvila e Gabriel Santana, Fred foi chamar Domitila, Cezar Black e Aline Wirley para se juntarem a eles na imagem. Entre rivais e aliados, todos os oitos participantes se autodeclaram pretos ou pardos.

"Olha os tons sobre tons. Que lindo", celebrou o médico, após ver o resultado do registro. Os confinados pousaram sentados e com punhos cerrados estendidos para o alto, repetindo o famoso gesto dos Panteras Negras.



A fotografia repercutiu nas redes sociais. Muitos internautas exaltaram a imagem e celebraram a quantidade de pessoas negras ainda dentro da casa. Confira algumas reações:













Veja também

BBB 23 Cezar Black detona Ricardo para aliados: "Está fazendo um jogo duplo"