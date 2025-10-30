A- A+

CELEBRIDADES Maíra Cardi cita crise de pânico após parto ao voltar para casa com filha Nascimento de Eloáh, primeira filha da influencer com Thiago Nigro, foi anunciado no último domingo (26)

Maíra Cardi deixou a maternidade nesta quinta-feira (30), após dar à luz a sua primeira filha com o coach de finanças Thiago Nigro, conhecido como o Primo Rico.

Ao falar sobre a volta para casa aos seus seguidores no Instagram, a influencer relatou que teve uma crise de pânico depois do parto de Eloáh, em razão da cesárea e da internação da bebê na UTI logo na sequência. A também empresária e a bebê estiveram na unidade desde o último domingo (26).

“Voltamos para casa, mas estou só o que sobrou”, contou ela em um story na plataforma. “A neném mamou a noite toda — detalhe: tenho que passar a noite tirando na bomba para ela mamar.”

Ela falou que momentos como esse são uma “aventura emocionante da maternidade real”. Maíra ainda fez uma brincadeira sobre a sua atual situação: “Diria que estou sob aparelhos para respirar, mas não tenho nenhum aqui para me ajudar”.

“Isso porque tenho todo um apoio enorme — nem sei como sobrevivi com o Lucas aos 17 e sem condições”, continuou, citando o filho de 24 anos, fruto do primeiro casamento o empresário Nelson Rangel.

