Maíra Cardi é acusada por "terrorismo nutricional" após expor receita de doce; entenda

A influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardi se tornou alvo de uma enxurrada de críticas na internet após usar as redes sociais para associar — sem qualquer embasamento científico — a receita de um bolo de chocolate a doenças como Alzheimer, infarto, inflamação no intestino, insuficiência hepática, osteoporose, entre outras. Internautas a acusam por "terrorismo nutricional", já que Maíra demoniza certos alimentos e nutrientes como se fossem eles os responsáveis pelo insucesso de dietas.

"Sabe o que mata mesmo? Terrorismo nutricional", rebateu uma seguidora de Maíra. Na publicação, a paulista que se define como "coach de emagrecimento" lista os ingredientes de um bolo de chocolate — entre eles, farinha de trigo, chocolate em pó, ovos, leite, açúcar — e afirma que o "final vai te surpreender". Pois bem, o resultado que ela aponta é uma série de doenças. A informação, no entanto, não está ancorada em qualquer comprovação científica.

Em entrevista ao Globo, Sophie Derem, especialista em neurociência do comportamento alimentar, explicou como se dá o processo de "terrorismo nutricional".

— A nutrição de hoje está criando muitas regras rígidas que acabam estressando a pessoa. E isso é terrorismo. De uma hora para outra o glúten não faz bem, todo mundo se estressa com o glúten. Depois é a lactose, a carne vermelha, e por aí vai. Acabamos não sabendo mais o que comer, porque tudo isso é a base da nossa alimentação — explicou a nutricionista, à época. — Precisamos relaxar com a alimentação, pois, do contrário, podemos desenvolver distúrbios alimentares. Comer bem é comer de tudo, sem culpa e escutando o seu corpo.

Formação questionada

Maíra Cardi vem consolidando, há uma década, uma fortuna vultosa como empreendedora de programas de emagrecimento. Depois de fazer cursos técnicos em nutrição esportiva nos Estados Unidos, ela criou os programas de emagrecimento "Seca você", "Cura você" e "O comando". Ganhou nome neste mercado, como "coach fitness", e atendeu nomes como Anitta, Larissa Manoela, Deborah Secco, Cleo e Samantha Schmütz.

Alvo de denúncias, a influenciadora foi acionada, em 2016, pelo Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo por falta de provas documentais sobre sua formação. Recentemente, ela causou polêmica ao usar o termo "estupro alimentar". "Estupro alimentar é quando a pessoa que você mais ama, que diz que mais te ama, a sua mãe, o seu marido, a sua melhor amiga, quer te empurrar goela abaixo aquilo que você disse 'não'", afirmou, num dos vídeos que postou no Intagram.

