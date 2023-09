A- A+

CELEBRIDADES Maíra Cardi e Thiago Nigro postam foto na cama nos 40 anos da influencer: "Não posso contar" Influencer fez aniversário nesta terça-feira (5); casal fez cerimônia de casamento na semana passada, em hotel no interior de SP, com aliança e brinco que foram transportados em carro-forte

A influencer e ex-BBB Maíra Cardi completou 40 anos nesta terça-feira (5). Muitas foram as brincadeiras sobre que presente receberia do marido, Tiago Nigro, também influencer da área de finanças conhecido como Primo Rico. "Estão me perguntando se te deu um pé de alface, como sugeriram?", disse ele em um vídeo postado em seu perfil. Na imagem, os dois aparecem em uma cama de casal, ela coberta por um lençol e ele usando um roupão. "Conta o presente que eu te dei?", pede ele. Maíra responde, maliciosa: "Não posso contar, amor".

Numa festa realizada num hotel de luxo em Amparo, interior de São Paulo, inteiramente fechado para cerca de 80 convidados, Thiago presenteou Maíra com uma aliança adornada por 200 diamantes cravejados a mão, segundo o designer da peça, Marcello Campos.

"Esse foi o maior investimento que eu já fiz. Não é sobre dinheiro, é sobre com quem eu vou fazer essa aliança", disse o influenciador, num vídeo postado pela joalheria, em que mostra as joias sendo transportadas num carro forte.

O casal também esbanjou detalhes nos Stories. Nos vídeos, disseram que a decisão do carro-forte foi do joalheiro, porque, além das alianças, foram enviados também os brincos usados pela noiva. Eles garantiram que as peças tinham seis quilates de diamantes.

"Normalmente, o preço vai de R$ 3 milhões a R$ 7 (milhões)", disse Maíra. "Como que não vai no carro-forte?"

Thiago aproveitou para explicar aos seguidores por que escolheu aquele formato de alianças.

"Tinha um rei na Antiguidade que tinha várias cerâmicas. E essas cerâmicas quebraram. E ele mandou para um monte de gente para arrumar esses vasos. E esses vasos voltavam todos colados e tavam feios. Então, o rei não gostava dos vasos e ele mandava para os artesãos tentarem consertar. Até que um teve uma grande ideia. Ele pegou esses vasos e uniu cada pedacinho dos vasos com ouro. E devolveu um vaso muito mais valioso"", explicou o influenciador. "Dava para ver os remendos do vaso, só que esses remendos eram feitos de ouro".

