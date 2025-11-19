A- A+

FAMOSOS Maíra Cardi exibe rosto deformado após botox dar errado: "Olha que palhaçada" Influenciadora estava há um ano e meio sem realizar o procedimento por causa das gestações

Maíra Cardi se submeteu à aplicação de toxina botulínica, o botox, e não teve o resultado esperado. Em um vídeo publicado em seu perfil no TikTok na última segunda-feira, 18, ela mostrou a diferença entre as sobrancelhas, que ficaram visivelmente assimétricas.

"Olha que coisa ridícula", disse, explicando que estava há um ano e meio sem realizar o procedimento por causa das gestações - primeiro, uma gravidez que ela perdeu e, três meses depois, a gestação de Eloah, que nasceu no fim de outubro. "Agora eu fiz, mas não ficou simétrico", lamentou.

Ela contou que entrou em contato com a profissional responsável para refazer o procedimento. "Um [lado] pegou e o outro não. Aqui está levantando essa sobrancelha, só o diabinho, e aqui levanta curvada. Olha que palhaçada", afirmou.

Até a filha, Sophia, de 7 anos, comentou o resultado. "Ela falou: 'Mãe, você está ridícula! Por que sua sobrancelha é assim?'. Eu falei: 'Não é, minha filha, ficou'", relatou Maíra.

A influenciadora disse estar preocupada porque será madrinha de casamento no próximo sábado, 22. "Estou com a cara endemoniada, como vou assim no casamento? A mulher tem que vir aqui arrumar isso. A gente faz o negócio para ficar bonito e ficou feio", desabafou.





