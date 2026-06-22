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Famosos Maíra Cardi expõe sequelas de procedimento no rosto e faz alerta sobre uso de PMMA Segundo ela, o material continua provocando mudanças na região da face, mesmo após tanto tempo

Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores as consequências que enfrenta após uma aplicação de PMMA (polimetilmetacrilato) realizada há cerca de duas décadas. Em um vídeo publicado na última sexta-feira, 19, a influenciadora exibiu alterações visíveis no rosto e relatou as dificuldades para lidar com os efeitos do produto ao longo dos anos.

Segundo ela, o material continua provocando mudanças na região da face, mesmo após tanto tempo. Ao mostrar algumas protuberâncias no rosto, Maíra afirmou que a substância parece estar tentando "rasgar" sua pele, descrevendo o desconforto causado pelas sequelas do procedimento.

Relato sobre possível cirurgia

Durante o vídeo, a empresária contou que procurou orientação médica para avaliar alternativas de tratamento. De acordo com ela, uma das possibilidades apresentadas envolveria uma cirurgia de alta complexidade para remover parte do produto acumulado.

No entanto, o procedimento exigiria uma intervenção extensa na face e ainda apresentaria riscos importantes. Segundo Maíra, o especialista explicou que determinadas áreas não poderiam ser manipuladas devido à possibilidade de comprometimento dos nervos faciais.

Após ouvir as orientações médicas, a influenciadora decidiu adiar qualquer procedimento mais agressivo. A expectativa é buscar alternativas menos invasivas para amenizar os efeitos do material.

Influenciadora relata impactos

Ao falar sobre a situação, Maíra lamentou as consequências permanentes da aplicação e destacou que, em alguns casos, os danos causados pelo PMMA não podem ser revertidos completamente

"Todo o dinheiro do mundo não conserta", declarou Maíra.

A influenciadora também afirmou que não pretende expor o nome da profissional responsável pelo procedimento. Segundo ela, o objetivo do relato é alertar outras pessoas sobre os riscos envolvidos e incentivar a busca por informações antes de realizar intervenções estéticas.

O que é o PMMA?

O polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA, é um composto sintético que já foi amplamente utilizado como preenchedor em procedimentos estéticos. Com o passar dos anos, no entanto, diversos casos de complicações passaram a ser registrados, incluindo inflamações crônicas, endurecimento dos tecidos, migração do produto e até necrose.

Por ser considerado mais seguro e absorvível pelo organismo, o ácido hialurônico acabou substituindo o PMMA na maioria dos procedimentos estéticos.

Em maio de 2026, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma resolução proibindo o uso do PMMA como preenchedor para finalidades estéticas e reparadoras. A única exceção prevista é para o tratamento de lipodistrofia em pacientes com HIV/AIDS, desde que realizado em unidades de alta complexidade credenciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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