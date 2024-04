Maíra Cardi fala de compra de relógio de luxo que pode custar mais de R$ 1 milhão

A- A+

De passagem pela Suíça, onde realizou uma palestra sobre finanças ao lado do marido Thiago Nigro — mais conhecido pelo apelido de Primo Rico —, a influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardi usou as redes sociais, na última segunda-feira (8), para anunciar, em tom de celebração, que os dois foram autorizados a realizar a compra de um relógio de luxo na loja oficial da marca Patek Philippe, uma das mais antigas e mais caras no ramo de horologia, localizada no país europeu.

As peças da grife podem custar mais de € 187 mil euros (algo em torno de R$ 1 milhão).

De acordo com Maíra, a compra de relógios da marca realizada diretamente na loja oficial só pode ser feita por pessoas que possuam familiares que também já tenham adquirido algum produto da Patek Phillippe anteriormente.

A influenciadora digital contou que ela e o marido receberam a autorização da empresa, mesmo não cumprindo tal regra. "O resumo do resumo é que mesmo sem os nossos avós, os nossos pais terem comprado, (vamos conseguir comprar)...", exaltou ela.

Maíra explicou que representantes da marca levaram em conta a "trajetória" do marido, um dos maiores influenciadores de finanças do Brasil, com 8,7 milhões de seguidores no Instagram. "É a gente que está construindo a nossa história.

É a gente que está fazendo diferente para a nossa próxima geração. Então, a gente não tem esse histórico familiar. Nós somos muito batalhadores. Ninguém vem de família de berço de ouro. Muito pelo contrário! A gente batalha muito para ter o que tem e chegar onde chegou.

Mas o Thiago conseguiu construir um respeito, um nome, uma trajetória tão respeitosa e admirada que a loja entrou em contato e agora ele pode comprar lá", disse ela.

Fundada em 1851, a grife Patek Phillipe é conhecida por produzir peças únicas e de altíssimo valor. Em novembro de 2019, a marca quebrou o recorde de relógio mais caro do mundo ao ser leiloado, por € 28 milhões, num leilão de caridade organizado pela casa de leilões Christie’s, em Genebra.

"Por que a gente resolveu comprar o relógio lá? Isso é muito importante... É porque eles são cristãos! E 30% de tudo o que eles arrecadam, eles fazem doação. Olha que sensacional. A gente quer também, além de tudo o que eu falei — que é ter uma joia passada de pai para filho e e tal —, a gente quer também honrar pessoas que tenham os mesmo princípios que a gente. E eles já ligaram para o Thiago e falaram que é óbvio que o Thiago pode comprar. Ou seja, meu marido tem pedigree. Ele vai poder entrar na loja agora e compra", comemorou a influenciadora digital.

Maíra Cardi: novo visual

Após um período sabático de seis meses, a coach e ex-BBB Maíra Cardi voltou às redes sociais, na última semana, com um novo visual — ela está com franja e cabelos mais curtos e escuros — e um novo nome: Cardi Nigro. Por trás da volta está mais um negócio dela, o livro de auto-ajuda "O que se come no céu?".

A nova assinatura da influenciadora digital é uma junção do sobrenome dela com o do atual marido (Cardi + Nigro). Thiago Nigro, aliás, também está aproveitando a nova aposta de Maíra e lançou um novo livro, "O homem que comprou o tempo". Ambos fazer parte do catálogo ddaeditora Citadel e custam R$ 59,90, cada um.

Os influenciadores se casaram no civil em regime de comunhão total de bens no ano passado. Em post no Instagram, Thiago Nigro anunciou que, com a decisão, ambos pretendiam repartir todo o patrimônio, inclusive os bens adquiridos antes da união legal, como versa a legislação brasileira neste caso. A ideia, portanto, era unir ambas as fortunas.

Em setembro de 2023, Maíra usou as redes para comunicar que, pela primeira vez, iria desativar o Instagram definitivamente. Ex-mulher do também ex-BBB Arthur Aguiar, a empresária, dona de um programa de emagrecimento, contou que pretende se concentrar na família e quer paz para engravidar novamente. Ela, que já é mãe de Lucas e Sophia, revelou que quer ter mais três filhos.

