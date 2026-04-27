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Oração Maíra Cardi pede orações para filha de 6 meses; saiba o que Eloah tem Segundo a influenciadora, a bebê foi diagnosticada com bronquiolite, uma infecção viral que atinge as pequenas vias aéreas e é comum em crianças com menos de dois anos

Após mais de um ano afastada das redes sociais, Maíra Cardi reapareceu neste domingo 26, para compartilhar um momento delicado vivido em família. A influenciadora utilizou o Instagram para pedir orações pela filha mais nova, Eloah, de apenas seis meses, que está hospitalizada nos Estados Unidos.

Segundo Maíra, a bebê foi diagnosticada com bronquiolite, uma infecção viral que atinge as pequenas vias aéreas e é comum em crianças com menos de dois anos. Em meio à preocupação, a empresária também destacou o desafio de enfrentar a situação longe do Brasil e de sua rede de apoio.

Em um relato emocionado, Maíra explicou que decidiu quebrar o silêncio nas redes sociais justamente pela gravidade do momento. A influenciadora afirmou que já havia recorrido à fé em situações anteriores envolvendo a filha mais velha e que, novamente, buscava apoio espiritual dos seguidores.

"Sei que não apareço aqui há mais de um ano, mas todas as vezes que vim pedir oração, fui atendida", disse. No desabafo, ela ressaltou a angústia de estar em outro país, distante de familiares, médicos de confiança e até da própria língua, o que intensifica o sentimento de vulnerabilidade diante do quadro de saúde da bebê.

Estado de saúde e sintomas da bebê

No dia anterior, Maíra já havia relatado que o estado de Eloah apresentou piora. A bebê, que estava gripada, passou a apresentar febre, dificuldade para se alimentar e sinais de comprometimento respiratório, o que levou à internação.

De acordo com a influenciadora, um médico foi responsável por realizar manobras que ajudaram a estabilizar o quadro tanto de Eloah quanto de Sophia, irmã mais velha que também enfrentava sintomas gripais. Apesar da melhora momentânea, o episódio gerou grande tensão emocional.

O que é a bronquiolite

A bronquiolite é uma infecção viral que afeta os bronquíolos, pequenas vias responsáveis pela passagem de ar nos pulmões. Muito comum em bebês e crianças pequenas, a condição costuma surgir após quadros de gripe e pode provocar sintomas como tosse, chiado no peito, febre e dificuldade para respirar.

Em casos mais graves, como o de Eloah, pode ser necessária a hospitalização para acompanhamento e suporte respiratório, especialmente quando há dificuldade de alimentação ou sinais de agravamento.

Histórico recente e preocupações de saúde

A preocupação com a saúde da caçula não é recente. Dias antes da internação, Maíra já havia relatado que Eloah apresentou alergias na pele e, após exames, foram identificados metais pesados no organismo da bebê, o que já havia acendido um alerta na família.

A sequência de problemas de saúde contribuiu para o desgaste emocional da influenciadora, que revelou estar abalada com a situação. Em um momento de sinceridade, ela contou que chegou a discutir com o marido, Thiago Nigro, devido à tensão acumulada.

Família e rede de apoio à distância

Eloah é fruto do atual casamento de Maíra com Thiago Nigro. A influenciadora também é mãe de Sophia, filha do relacionamento com Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, de uma união anterior.

Mesmo acostumada a compartilhar momentos da vida pessoal com o público, Maíra vinha mantendo distância das redes sociais desde 2025. O retorno, ainda que pontual, evidencia a gravidade da situação e a necessidade de apoio em um momento considerado delicado.

Angústia e esperança

Ainda que abalada, Maíra afirmou estar mais calma após a estabilização inicial da filha, mas não escondeu o impacto emocional dos últimos dias. A influenciadora segue acompanhando Eloah no hospital, na expectativa de evolução positiva do quadro

O pedido por orações mobilizou seguidores e reforçou a conexão construída ao longo dos anos com o público, que agora acompanha de perto a recuperação da bebê.



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