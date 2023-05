Maíra Cardi revela que fez tatuagem íntima em homenagem ao noivo Thiago Nigro: "Especial"

A- A+

A influenciadora digital Maíra Cardi revelou que fez uma tatuagem íntima em homenagem ao noivo, o empresário e influencer de finanças Thiago Nigro, mais conhecido pelo apelido Primo Rico. "Fiz uma tatuagem no dedo (com as iniciais T e N) porque representa uma aliança eterna. E fiz outra tatuagem especial, mas essa só ele sabe", contou ela, aos risos, e logo interrompida pelo marido. "Essa você não pode mostrar para ninguém", ponderou Thiago.

Maíra Cardi e Thiago Nigro vão se casar no dia 26 de agosto de 2023. Dois meses após assumirem o namoro, em fevereiro deste ano, os dois realizaram uma cerimônia especial para se tornarem noivos. Em março, eles viajaram para Israel, onde foram batizados no rio Jordão antes de trocarem as alianças de noivado. A cerimônia de casamento será grandiosa, num local que ainda não foi revelado. A lua de mel também já está definida: ambos viajarão para a Grécia, em setembro.

"Atributos íntimos"

"Antes de se encostar, a gente já tinha tomado a decisão de se casar e ficar o resto da vida casado. Acho que é um conjunto de coisas maravilhosas que a gente tem, além do amor e da paixão avassaladora. A responsabilidade e admiração um pelo outro nos faz ter a certeza disso", afirmou Maíra, em entrevista ao podcast Podcats, ao falar sobre a rapidez com que ela e o noivo tomaram a decisão por selar oficialmente a união.

Na ocasião, Thiago Nigro afirmou que nunca havia se envolvido tão profundamente com alguém. E chegou até mesmo a elogiar os "atributos íntimos" da noiva. "Acho que ela é a primeira mulher que me entende de verdade. Me sentir compreendido é uma coisa muito importante, para mim. Claro que tem outras coisas que não preciso falar aqui. São atributos íntimos", ele brincou.

Os dois já planejam aumentar a família, em breve. Ambos decidiram que terão o primeiro filho ao fim de 2024 — até lá, o casal quer aproveitar, com mais calma, o primeiro ano de casamento. "Pensamos em ser no final do ano que vem (a minha gravidez). Não posso demorar porque não sou jovenzinha. E o Thiago quer dois filhos. No final do ano que vem, deve vir mais um filho então", contou Maíra. O segundo filho deve ser adotivo, como revelou Thiago, na mesma conversa, durante a transmissão do podcast.

