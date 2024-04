A- A+

famosos Maira Cardi volta às redes sociais com visual repaginado, novo nome e livro de autoajuda Assinando Cardi Nigro, Maira cortou e escureceu os cabelos e lança "O que se come no céu?", livro sobre alimentação, em ação orquestrada com o marido, Thiago Nigro

A coach e ex-BBB Maira Cardi voltou às redes sociais depois de um período sabático. Por trás da volta está mais um negócio dela, o livro de autajuda "O que se come no céu?". Além dos cabelos mais curtos e escuros, ela assina a publicação com um novo nome: Cardi Nigro.

A assinatura é uma junção do sobrenome dela com o do atual marido, o influenciador digital de finanças Thiago Nigro. Ele também está aproveitando a nova aposta de Maira e lançando um novo livro, "O homem que comprou o tempo". Ambos são lançados pela editora Citadel e custam R$ 59,90, cada um.

""O que se come no céu?" é mais que um livro; é uma conversa a três: seu racional, sua alma e Deus! Um mergulho de coração sobre a essência da vida de tudo que nos nutre. Aqui, exploramos não só a comida que entra pela boca, mas também as emoções e experiências que nos "alimentam" todos os dias. Através dos três portais mais importantes, recebemos tudo, seja algo bom ou ruim. Já parou para pensar que existem três janelas de entrada do nosso ser: os olhos, boca e ouvido. Eles são responsáveis por nosso sucesso ou fracasso. Que tipo de conteúdo você deixa entrar por aí? Este é um convite para olhar para dentro de si, acompanhada de quem mais te ama, e refletir sobre as alegrias e as dores que nos nutrem e refazer esse caminho, que diariamente reforçam nossa rede de neurônios, positiva ou negativamente!", diz o material de divulgação do livro dela.

Os influenciadores se casaram no civil em regime de comunhão total de bens no ano passado. Em post no Instagram, o influencer anunciou que, com a decisão, ambos pretendem repartir todo o patrimônio, inclusive os bens adquiridos antes da união legal, como versa a legislação brasileira neste caso. A ideia, portanto, é unir as fortunas.

Em setembro de 2023, Maíra usou as redes para comunicar que, pela primeira vez, ia desativar o Instagram definitivamente. A empresária, dona de um programa de emagrecimento, contou que pretende se concentrar na família e quer paz para engravidar novamente. Ela, que já é mãe de Lucas e Sophia, revelou que quer ter mais três.

