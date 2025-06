Mais de 400 itens de David Lynch vão a leilão, incluindo sua icônica "cadeira de diretor"

A- A+

Poucos meses após a morte de David Lynch (1946-2025), um vasto conjunto de objetos pessoais do cineasta americano será leiloado em uma ação conjunta da “Julien’s Auctions” com a “Turner Classic Movies”. A coleção, com 441 peças, não atrai apenas fãs do diretor de “Cidade dos sonhos”, mas também, de maneira geral, amantes da sétima arte.



Peças de valor simbólico e histórico compõem o leilão, como a cadeira de diretor com o nome de Lynch bordado em amarelo, que estava avaliada inicialmente entre 5 mil e 7 mil dólares (de R$ 28.613 a R$ 40.059, aproximadamente). Até o momento, no entanto, 21 lances já foram feitos online, e o valor da cadeira está em 17.500 mil dólares (pouco mais de R$ 100 mil).





O leilão acontece no dia 18 de junho, em Los Angeles (às 14h, no horário de Brasília), mas os lances já podem ser dados online, por qualquer pessoa, no site oficial da casa de leilões Julien’s Auctions. Basta se registrar gratuitamente.

Também chama atenção uma cópia pessoal em 35 mm de seu cultuado "Eraserhead", além de objetos visuais icônicos da série "Twin Peaks", como o tapete em padrão geométrico e a cortina vermelha. Outro exemplar marcante é uma fotografia de uma explosão nuclear que foi adaptada para uma cena de "Twin Peaks: The Return" (2017). Manuscritos originais de "Cidade dos sonhos", "A estrada perdida" e "Twin Peaks", todos com anotações do próprio Lynch, também estão entre os itens oferecidos, além de roteiros inacabados de projetos que nunca foram realizados.





"Cadeira de diretor" de David Lynch (1946-2025) é um dos grandes destaques do leilão com os itens pessoais do cineasta americano. Lances da cadeira já ultrapassam 17.500 dólares (mais de R$ 100 mil) Foto: Divulgação

Cortina vermelha e tapete estampado de "Twin Peaks". Valor inicial: de 1 mil a 2 mil dólares. Com 24 lances, já chegou em 8 mil dólares Foto: Divulgação

Claquete usada em 2007. Lances estão em 2 mil dólares Foto: Divulgação

Manuscrito original de "Cidade dos sonhos". Lances estão em 12.500 dólares Foto: Divulgação

Foto emoldurada da bomba nuclear na tela de "Twin Peaks: O Retorno" do escritório de Gordon Cole. Lances já estão em 8 mil dólares Foto: Divulgação

Rolo original de 35 mm do filme "Eraserhead". Lances já estão em 10 mil dólares Foto: Divulgação

Sofá Bumerangue de "A Estrada Perdida". Lances estão em 4.500 dólares Foto: Divulgação

— A Julien’s e a TCM têm a honra de representar e oferecer ao público pela primeira vez esta incrível coleção de um dos maiores e mais reverenciados cineastas de todos os tempos, David Lynch — disse Catherine Williamson, diretora-gerente de entretenimento da Julien’s Auctions.



— Estas peças históricas e estimadas, que refletem a visão artística singular de David Lynch, bem como suas paixões e buscas, desde sua cadeira de diretor e máquina de café expresso até seu violão, coleções de discos e decoração no estilo ‘Twin Peaks’, vêm diretamente da casa do artista visionário cujos filmes enigmáticos despertaram nossos sonhos surreais mais imaginativos e coletivos.





Câmera Canon Scoopic de filme 16 mm com estojo. Lances estão em 6 mil dólares — Foto: Divulgação

Além das peças ligadas à sua carreira artística, o leilão também inclui objetos cotidianos que faziam parte do ambiente doméstico do diretor. Entre eles estão móveis desenhados por ele, como uma mesa lateral com formas curvas e detalhes em vermelho e uma mesa de reunião feita sob medida, além de livros, filmes, câmeras fotográficas, claquete, megafone e mais.

A parte mais pessoal do acervo revela o apreço de Lynch pelo ritual do café: várias máquinas profissionais de expresso "La Marzocco", cafeteiras filtrantes, canecas variadas e utensílios de cozinha integram essa seleção doméstica, mostrando um lado mais íntimo do artista.

