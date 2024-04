A- A+

ROYALTIES Mais de 70% das receitas no Spotify Brasil em 2023 foram de artistas ou selos independentes Plataforma divulgou o Loud&Clear;, seu relatório anual sobre a economia do streaming

O Spotify divulgou recentemente o seu relatório anual Loud&Clear, que apresenta dados globais da economia do streaming. Nesta segunda-feira (29), a plataforma liberou informações específicas sobre o Brasil.

Um dos destaques do levantamento é a informação de que as receitas geradas por artistas brasileiros no Spotify mais que quadruplicaram desde 2018. Se comparado a 2022, o crescimento foi de 27%, o que ultrapassa o aumento de 13% de receitas da indústria da música no País - dado da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI).

Segundo o Spotify, o número de artistas brasileiros que geraram mais de R$ 100 mil em receitas na plataforma mais que triplicou desde 2018. Os que renderam faturamento maior de R$ 50 também tiveram um crescimento três vezes maior.

Outro detalhe trazido pelo relatório é que 70% das receitas geradas no Spotify Brasil em 2023 foram de artistas ou gravadoras independentes. Mundialmente, este número corresponde a 50%.

Pela primeira vez, os catálogos de artistas independentes ou contratados por gravadoras independentes representaram cerca de metade de todas as receitas geradas no Spotify. Eles totalizam quase US$4.5 bilhões.

Em 2023, foram adicionados às playlists editoriais do Spotify 9.500 artistas brasileiros. No mesmo ano, nomes nacionais da música foram escutados pela primeira vez por usuários do serviço de streaming quase 10 bilhões de vezes.

