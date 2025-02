Mais de mil artistas britânicos se mobilizam para defender os direitos autorais frente à IA

A- A+

Mais de 1.000 músicos britânicos participaram de um álbum silencioso lançado nesta terça-feira (25) em protesto contra um projeto do governo trabalhista para flexibilizar os direitos autorais e facilitar a utilização de conteúdos por empresas de inteligência artificial (IA).

Intitulado "Is this what you want?"(É isso que você quer?), o álbum com a participação de Annie Lennox, Kate Bush, Jamiroquai, The Clash e Billy Ocean, entre outros, é composto por gravações do ambiente de estúdio vazio.

Ao mesmo tempo, cerca de trinta personalidades, incluindo Paul McCartney, Elton John, Ed Sheeran, Dua Lipa e o nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, publicaram uma carta aberta no The Times nesta terça-feira para denunciar uma reforma "inútil e contraproducente".

O projeto do governo planeja aplicar "uma exceção aos direitos autorais" para treinar modelos de IA com fins comerciais. As empresas que desenvolvem esses modelos não precisariam de permissão prévia dos autores para utilizar determinado conteúdo.

Veículos de imprensa do Reino Unido se uniram ao movimento lançando uma campanha chamada "Make it Fair", com a frase na primeira página de quase todos os jornais e um editorial sobre o tema.

"A proposta do governo entregaria gratuitamente o trabalho de toda a vida dos artistas do país para empresas de inteligência artificial, permitindo que essas empresas explorassem o trabalho dos músicos para concorrer com eles", disse Ed Newton-Rex, o músico por trás do álbum.

Paul McCartney, 82 anos, ex-beatle, disse à BBC há algum tempo que "se um projeto de lei é apresentado, é preciso garantir a proteção de pensadores e artistas, caso contrário não os terá ao seu lado".

Veja também