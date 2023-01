Mais desculpas: Bruna e Gabriel voltam a conversar na manhã desta segunda (23)

A- A+

Gabriel Fop e Bruna Griphao voltaram a conversar sobre o relacionamento dos dois na manhã desta segunda-feira (23), no BBB 23, após terem uma DR na madrugada depois do recado de Tadeu Schmitd no domingo (22). A participante comendou, durante a conversa, que que não deveria ter começado um relacionamento no reality show, porque ficou muito preocupada com Gabriel nos últimos dias.

"Eu nem curti o meu líder. Eu só pensava em você, estava preocupada", disse Bruna. Gabriel enfatiza: "A gente vai superar isso. Separados, mas juntos". "Isso, como amigos", completa Bruna. "Se você quiser trocar uma ideia, estou aqui. Minha prioridade é você", explica Gabriel. A sister diz que não quer que o modelo fique mal. Depois, Gabriel voltou a falar que, enquanto estava recebendo o recado de Tadeu, só pensava em desistir do programa.

O modelo voltou a pedir desculpas para a atriz e os dois se abraçaram. "Não vou mais puxar esse assunto com você. Tá tudo errado, mas está tudo certo. Pelo menos a gente conversou. Muito obrigado por estar aqui conversando comigo. Isso me ajuda muito", disse ele.

