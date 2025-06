A- A+

K-POP Mais dois mega-astros do BTS, RM e V, concluem o serviço militar na Coreia do Sul Próximos a ser dispensados, nesta quarta-feira (10), são Jimin e Jungkook

O popular grupo de K-pop BTS está a caminho da reunificação, após as megaestrelas do grupo RM e V terem concluído, nesta terça-feira (data local), seus 18 meses de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Os sete membros do BTS, a banda mais lucrativa do país asiático, estavam em pausa desde 2022, quando iniciaram o serviço militar, obrigatório para todos os homens com menos de 30 anos.

Centenas de fãs se aglomeraram em duas bases do Exército nos arredores de Seul, onde RM, líder do grupo musical, e V foram dispensados.

"Para ser honesto, houve muitos momentos difíceis e dolorosos. Mas durante o meu serviço, realmente senti quantas pessoas protegem o país" declarou RM a jornalistas.

V comentou que o serviço militar foi "um momento para reiniciar e reconstruir" tanto seu corpo quanto sua mente.

Quando perguntados sobre o que gostariam de fazer após essa etapa, ambos responderam que querem voltar aos palcos.

"O que mais queremos agora é voltar a nos apresentar para nossos fãs" garantiu RM.

"Estamos trabalhando duro no novo álbum para que possamos voltar ao palco o quanto antes" acrescentou.

Outros dois integrantes do BTS, Jimin e Jungkook, serão liberados nesta quarta-feira do serviço militar. O último membro, Suga, concluirá o serviço ainda neste mês, no dia 21. Outros dois integrantes - Jin e J-Hope - foram dispensados no ano passado.

O grupo masculino teve um impacto econômico anual superior a US$ 4 bilhões, segundo o Instituto Coreano de Cultura e Turismo. Isso corresponde a quase 0,2% do PIB total da Coreia do Sul, de acordo com dados oficiais.

Hybe, a empresa que representa o grupo, sugeriu que o BTS poderia ter um relançamento ainda este ano, embora tenha esclarecido que os integrantes "precisam de tempo para refletir e se preparar".

Em frente à sede da empresa, em Seul, havia faixas de fãs dizendo: "Obrigado por fazer até mesmo a espera parecer alegre".

