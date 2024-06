Maisa estreia na Globo como antagonista da novela das 6: ''Diferente de tudo o que já fiz''

A- A+

Maisa é a mais nova contratada da Globo. Nesta segunda-feira, 17, a atriz anunciou que estará no elenco de ''Garota do Momento'', próxima novela das 18h, prevista para estrear no segundo semestre desse ano.

Pela primeira vez, a atriz será antagonista, sendo a principal rival da protagonista, uma jovem que busca a sua mãe e luta para vencer na vida em pleno anos 1950.

"Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa", disse a atriz em um comunicado enviado a imprensa.

Nas redes sociais, Maisa comemorou o primeiro trabalho na emissora. "Finalmente posso contar pra vocês que: sim, vou fazer a próxima novela das seis da Globo", escreveu ela.

