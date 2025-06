A- A+

Famosos Maisa e Gabigol negam romance após serem flagrados saindo juntos de uma festa: "Somos amigos" De acordo com o Portal Léo Dias, Maisa e Gabigol estavam indo para um "after", organizado pelo ex-jogador e atual deputado federal Romário

A atriz e apresentadora da Rede Globo Maisa Silva e o jogador de futebol do Cruzeiro Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, negaram estar em um relacionamento após serem flagrados saindo juntos de uma festa no Joá, área nobre da zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada da última sexta-feira (20).

Maisa e Gabigol foram flagrados pelo Portal Léo Dias. De acordo com o site, os dois estavam no evento FunkBox, promovido pelo DJ Dennis, e estariam indo para outra festa, organizada pelo ex-jogador de futebol e atual deputado federal Romário.

Maisa e Gabigol são flagrados saindo juntos de uma festa. Foto: Reprodução/Instagram.





Apesar dos rumores, tanto Maisa quanto Gabigol negaram ao Portal Léo Dias estar em um romance e frisaram ser apenas amigos.

"Estávamos entre amigos indo embora de uma festa, nada de affair! Somos amigos! Não aconteceu nada e não fomos para o mesmo lugar", afirmou Gabigol. "Estava com vários amigos e fomos todos juntos de van para um after. Mas nada relacionado a um affair ou relacionamento", explicou Maisa

Veja também