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CINEMA Maisa e Rafael Infante compõem o elenco de vozes brasileiras em "Toy Story 5" O anúncio foi feito pela Disney nesta segunda-feira (4) durante coletiva de imprensa

Maisa e Rafael Infante farão parte da dublagem de "Toy Story 5", que chega aos cinemas em 18 de junho, com algumas sessões antecipadas no dia 17. A novidade foi divulgada pela Disney nesta segunda-feira (4).

Maisa vai dublar Lilypad, um smart tablet em formato de sapo. A personagem é a noba favorita da menina Bonnie e está sempre muitos passos à frente dos brinquedos tradicionais. No áudio original, em inglês, a personagem é dublada pela atriz Greta Lee.

Já Rafael Infante dará voz ao Amigo Rolinho, um desbocado dispositivo tecnológico de treinamento de troninho com todo o glamour de um rolo de papel higiênico e uma atitude que faz jus a seu nome.

Rolinho passou anos esquecido e volta a utilizar seu portencial em uma missão importante. No áudio original, em inglês, o personagem é dublado pelo comediante Conan O’Brien.

Conhecidos por participar de filmes e séries live-action, os dois atores também têm estrada na dublagem. Enquanto Maisa deu voz a personagens de "O Touro Ferdinando" (2017) e "Os Smurfs e a Vila Perdida (2017)", Rafael Infante dublou filmes, como "O Parque dos Sonhos" (2019), e videogames, como "LEGO Batman 3: Beyond Gotham" (2014).

A dupla se une ao elenco de vozes brasileiras da franquia "Toy Story", capitaneado por Marco Ribeiro como Woody, Guilherme Briggs como Buzz Lightyear e Mabel Cezar como Jessie.

Sobre o filme

Os brinquedos estão de volta em "Toy Story 5", da Disney e Pixar, e está na hora dos brinquedos conhecerem a tecnologia. O trabalho de Woody, Buzz Lightyear, Jessie e o resto da turma é desafiado quando eles ficam cara a cara com Lilypad, um novíssimo tablet que chega com suas próprias e disruptivas ideias sobre o que é melhor para a criança deles, Bonnie.

O filme é dirigido pelo vencedor do Oscar Andrew Stanton (Wall-E), codirigido por Kenna Harris (Olá Alberto), produzido por Lindsey Collins (Red – Crescer é uma Fera; Wall-E), e escrito por Stanton e Harris.

O filme conta com trilha sonora original do vencedor do Oscar Randy Newman, que retorna para compor seu quinto filme de Toy Story. A aventura animada será lançada oficialmente nos cinemas do Brasil em 18 de junho de 2026, com sessões de pré-estreia no dia 17 de junho.

*Com informações da assessoria de imprensa

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