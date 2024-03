A- A+

TEATRO Maitê Proença desnuda-se de si mesma em "O Pior de Mim" Atriz assina monólogo apresentado em duas sessões no Teatro do Parque

São muitas as feituras que podem ser levadas por fazeres artísticos e atuações, inclusive, de si mesmo, com o palco como ponto de partida - e por vezes, também de chegada. Tal qual tem feito a atriz Maitê Proença, 66, que tem percorrido o País com narrativas e memórias pessoais com o monólogo "O Pior de Mim" - cujo texto, autoral, de acordo com a própria, "(...) é sobre todos nós e o que fazemos com o enredo que nos foi dado".

Em duas sessões, sábado (9) e domingo (10), no Teatro do Parque, a peça é oriunda de uma versão digital que ganhou destaque e indicação ao Prêmio Arcanjo de Cultura. O texto também foi levado para um livro, de título homônimo, pela Editora Agir - em coletânea que deu origem à peça e com capa do multiartista e estilista Ronaldo Fraga.

“Pisamos nesta Terra em estado cru, sem preparo para os tremores que nos sacudirão a todos. Nossas histórias pessoais são distintas, mas a forma que reagimos quando fragilizados é muito semelhante” (...) “Lá na intimidade encoberta, eu e você somos irmãos", ressalta a atriz nascida em São Paulo e conhecida, também, por papéis relevantes e fortes, como mulher, a exemplo da novela Dona Beija (Rede Manchete, década de 1980) e da série "A Vida Como Ela é" (1997), entre outras dezenas de atuações.

Contação de casos

Desnuda de si mesma, a partir de experiências próprias, em um 'tête-à-tête` com a plateia - sem peso e com doses de humor. Eis o mote de "O Pior de Mim", espetáculo inicialmente externado virtualmente, ainda no decorrer da pandemia da Covid-19 e em meio a todo o confinamento social necessário a que todos foram submetidos.

Dos meios digitais, em três temporadas online, Maitê se voltou aos palcos físicos e seguiu, trazendo à tona texto de sua autoria, dirigido por Rodrigo Portella, "levantando muros (sem ver) aonde gostaríamos de ter construído pontes", como pontuou a atriz.

Serviço

"O Pior de Mim", com Maitê Proença

Quando: sábado (9), às 20h e domingo (10), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos R$ 120 no Sympla

Informações @teatrodoparqueoficial

Veja também

Dia Internacional da Mulher Altas Horas traz convidadas no embalo do Dia Internacional da Mulher