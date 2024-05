Maitê Proença lamenta não vender apartamento de R$ 4,9 milhões em Copacabana

Maitê Proença não conseguiu vender o seu apartamento milionário no Edifício Chopin, próximo ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e baixou o preço. O imóvel está à venda desde agosto e era ofertado por R$ 4,9 milhões.

Agora, o preço do imóvel caiu para R$ 4,5 milhões. "Está à venda ainda porque as pessoas querem pagar menos. Ele tem um valor. Se quiserem, é aquele", disse a atriz para a revista Quem. Segundo o site da imobiliária, o condomínio custa R$ 2.831,00 e o IPTU fica em parcelas mensais de R$ 1.359,00.

"É o melhor apartamento que tem no prédio. O mais iluminado, mais claro, mais bem acabado, mais tudo. Então, se quiserem...", completou a atriz.

O apartamento conta com 300 metros quadrados, vista privilegiada e dois quartos - um deles sendo uma suíte. No edifício, moram também Gilberto Gil e Narcisa Tamborindeguy.