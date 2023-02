Maju Coutinho, Camila Queiroz e outros famosos se despedem de Glória Maria

A- A+

Amigos e familiares se despedem de Glória Maria — jornalista que morreu na última quinta-feira (2), após enfrentar um câncer —, no velório realizado na manhã desta sexta-feira (3), no Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro carioca do Caju.

A cerimônia é restrita a pessoas próximas. Colegas como Pollyana Abritta e Maju Coutinho, apresentadoras do "Fantástico", e Carlos Henrique Schroeder, que foi diretor geral da TV Globo, prestam homenagens à jornalista.

O casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo também estão no local. "É um momento muito difícil", afirmou Camila. Kleber cultivava uma amizade com Glória há cerca de uma década. Foi para a jornalista que o ator confidenciou que estava apaixonado por Camila logo após o primeiro encontro de ambos, em 2016, nos bastidores da novela "Êta mundo bão!".

"Logo depois que tinha acabado de ficar com a Camila, encontrei com a Glória e ela me perguntou: 'Como anda o coração?'. Aí, eu disse: 'Ferrou, acho que estou apaixonado'" lembrou Klebber, ao lado da noiva, em participação recente no programa "Altas horas".

Nomes como Marina Ruy Barbosa, que teve Glória como madrinha de casamento, Luiza Brunet, Narcisa Tamborindeguy e Bruno Astuto, além de colegas da TV Globo, também estão no local, prestando condolências para as filhas de Glória - Maria, de 15 anos, e Laura, de 14.

Sinto muito pelas filhas. Era um sonho que Glória tinha, e as meninas são muito novas para ficarem sozinhas, lamenta a empresária e estilista Lenny Niemeyer. Glória era forte, humana, com personalidade. Não há nem adjetivo suficiente para falar dela. Era a pessoa mais alegre que eu conhecia. Estava sempre dançando, cantando... Era alguém muito especial.

