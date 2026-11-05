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LANÇAMENTO Majur lança versão em arrocha de "Andarilho" com participação de J. Eskine Faixa ganha videoclipe gravado no Pelourinho e antecipa novo álbum da cantora baiana, previsto para o próximo dia 13

Majur apresenta uma nova leitura de “Andarilho”, desta vez ao som do arrocha e com participação de J. Eskine. Produzida por Raonir Braz, a gravação – batizada de "Andarilho Deluxe" – aposta em uma interpretação mais dançante da música, já disponível nas plataformas digitais.

O lançamento também ganhou videoclipe, filmado no Pelourinho, em Salvador. A faixa integra, como bônus, o quarto álbum de estúdio da cantora.

A mudança de gênero musical foi uma escolha da própria artista, que buscou explorar outras possibilidades para a composição sem descaracterizá-la.

“Queria trazer ‘Andarilho’ para o universo do arrocha, com uma sonoridade mais dançante e uma energia diferente da versão original, mas sem perder a essência da música. Ter J. Eskine comigo nesse lançamento torna tudo ainda mais especial, principalmente pela nossa história e pela conexão que temos desde sempre”, conta.

A participação de J. Eskine tem um componente familiar: os dois são primos e foram criados na Cidade Baixa, em Salvador. A admiração do cantor pela música também antecede a colaboração.

Fã da gravação original, ele costumava publicar covers nas redes sociais e marcar Majur nas publicações. “Quando ela me fez o convite, foi a realização de um sonho. Sou fã, admiro muito o trabalho e o talento dela. É um orgulho para nossa família ver a gente conquistando algo tão especial juntos”, afirma.

O videoclipe conta com os bailarinos Lunna Montty, Ruan Mangueira, Jéssica Santana e Preto Brasa. A produção é a primeira amostra do próximo disco de Majur, que chega no dia 13. Com referências diversas da música brasileira, o trabalho deve reunir diferentes sonoridades sob o signo da brasilidade.

Majur

Natural da Bahia, Majur ganhou projeção nacional com uma produção que aborda identidade, ancestralidade e resistência. Apadrinhada artisticamente por Caetano Veloso, também participou de “AmarElo”, ao lado de Emicida e Pabllo Vittar.

A cantora lançou três álbuns: “Ojunifé” (2021), “ARRISCA” (2023) e “Gira Mundo” (2025). Os trabalhos mostram sua aproximação com diferentes estilos musicais.

Em 2025, ela realizou uma turnê pela Europa, com apresentações em mais de dez países. Para o próximo lançamento, Majur prepara um retorno ao pop, enquanto conclui a produção do novo repertório.

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