A- A+

ESTADOS UNIDOS "Make Sixty Great Again": festa de Sydney Sweeney distribuiu boné com paródia de frase de Trump Nome da atriz está em evidência após polêmica em campanha publicitária de jeans

O nome de Sydney Sweeney está no centro das atenções após indícios apontarem para um possível apoio dela ao presidente americano, Donald Trump.



Tudo começou quando a estrela de "Euphoria" fez uma campanha publicitária da nova coleção de peças jeans da marca American Eagle, entitulada "Sydney Sweeney Has Great Jeans" ("Sydney Sweeney tem ótimos jeans", em tradução livre), que brinca com a semelhança fonética em inglês entre as palavras "jeans" e "genes".

Os comerciais, divulgados há cerca de duas semanas, foram apontados como machistas, por incluírem a atriz fazendo poses sensuais para a câmera, e racistas, por conta das piadas com os aspectos genéticos de Sydney, que é branca, loira e tem olhos azuis.





Nesta segunda-feira, a campanha chegou até mesmo a ser comentada pelo presidente americano Donald Trump, que disse ter achado "o comercial dela fantástico" a jornalistas após ser informado de que a atriz seria filiada ao Partido Republicano, o mesmo de Trump. Horas após a fala, ele voltou a tocar no assunto em um post na rede social Truth.

O presidente americano escreveu que a atriz teria o comercial "mais 'QUENTE' de todos' (a palavra "quente" em inglês pode significar tanto "popular" quanto "sensual"). "A maré virou de verdade — Ser WOKE é coisa de perdedor, ser Republicano é o que você quer ser", disse Trump ao final do texto.



Esta, porém, não é a primeira polêmica em que a cantora tem o nome envolvido no campo político. Em 2022, ela compartilhou fotos do aniversário de 60 anos de sua mãe nas quais algumas pessoas usam bonés "estilo MAGA" (amplamente usado por apoiadores de Trump), mas trocando o "America" por "Sixty" ("sessenta", em homenagem à idade que a mãe completava na ocasião), formando um "Make Sixty Great Again".

Pouco tempo depois, ela usaria suas redes sociais para dizer que uma "comemoração inocente do aniversário de 60 anos" da mãe "se transformou em uma declaração política absurda", o que "não era a intenção".

Filiação partidária

Mais recentemente, perfis no X descobriram que Sweeney está filiada ao Partido Republicano, desde junho de 2024, mesmo mês em que Donald Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos, após derrotar Kamala Harris nas eleições de novembro de 2023.

A revelação foi suficiente para internautas associarem a narrativa estética da propaganda com o alinhamento político da atriz.

Sweeney, indicada duas vezes ao Emmy, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A American Eagle também foi procurada por veículos da imprensa, mas até o momento não emitiu nenhuma nota pública.

Veja também