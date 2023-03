"Malakoff Duos" oferece programação com oficina, palestra e shows, de sexta (17) a domingo (19)

A- A+

Seis apresentações musicais, oficina e palestra dão o tom do Malakoff Duos em 2023, festival de música instrumental que chega a sua sétima edição e acontece de sexta (17) a domingo (19). As oficinas e palestras acontecem no Memorial de Medicina e Cultura da UFPE, na Rua Amauri de Medeiros, 206, Derby e no Auditório do Conservatório Pernambucano de Música. Já os shows instrumentais serão apresentados no anfiteatro da Torre Malakoff, na Praça do Arsenal, Bairro do Recife, com a participação de artistas virtuosos, reunindo os principais nomes da música instrumental brasileira.



Malakoff Duos

O projeto teve início em 2011. Cada espetáculo apresenta, em formação inédita, uma dupla de músicos de reconhecida importância na execução dos instrumentos aos quais se dedicam. A partir dos ensaios, os artistas constroem o repertório, combinando novas criações e improvisos, gerando sinergia e um clima interativo com a platéia.

As apresentações musicais acontecem na Torre Malakoff, com ingressos que custam R$ 5, com renda revertida para o Projeto Encontro-entidade sem fins lucrativos que busca a autonomia de jovens com deficiência por meio da produção artística e literária. Os alunos do projeto se apresentam na abertura do Festival.

Malakoff Duos é uma realização da Página 21 e tem parceria com a UFPE/Proexc/Memorial de Medicina e Cultura da UFPE /CAC e Conservatório Pernambucano de Música, além do apoio da Maria João Eventos, TV Pernambuco e Fundação de Cultura da Cidade do Recife , Secretaria de Cultura, Prefeitura da Cidade do Recife. O projeto tem o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Governo de Pernambuco e Secretaria de Cultura. A curadoria é de Amaro Filho e Claudia Moraes.

Programação

No sábado (18), a partir das 16h, sobem ao palco o paulista Guizado (trompete) e o pernambucano Hugo Linns (viola dinâmica); em seguida se apresentam a carioca Daniela Spielman (sax e flauta) com o pernambucano Rubem França (violão de 8 cordas). Encerram o primeiro dia, o paulista Arismar do Espírito Santo (guitarra) com o DJ baiano Chico Correa.



No domingo (19), também começando às 16h, sobe ao palco o carioca Silvério Pontes (trompete) com o pernambucano João Paulo Albertim (cavaquinho); na sequência, se apresentam argentino radicado no Brasil Lúcio Yanel (violão) com o mineiro Roberto Corrêa (viola caipira); finalizando a programação de shows, se apresentam a carioca Simone Sou (percussão) com a pernambucana Neris Rodrigues (trombone).Formação

As atividades de formação ocorrem sexta-feira (17). Pela manhã, a carioca Daniela Spielman realiza a oficina Saxofone, por que choras ? O local é o Memorial de Medicina e Cultura da UFPE, na Rua Amauri de Medeiros, 206, Derby. As inscrições gratuitas

podem ser feitas por esse link.



No período da tarde, no Auditório do Conservatório Pernambucano de Música, o violeiro Roberto Corrêa trata do avivamento da viola no Brasil e analisa as especificidades de cada uma das violas tradicionais brasileiras, como Viola Caipira, Viola Repentista, Viola Machete Baiana, Viola Caiçara, Viola de Cocho e Viola de Buriti. A palestra começa às 15h e o acesso é gratuito.



Veja também

BBB 23 Bruna Griphao fala sobre comportamento de MC Guimê na festa: "Estava muito preocupada"