bbb24 Maldição do Camarote? No BBB 24, celebridades ficam em desvantagem para os pipocas Yasmin Brunet e Rodriguinho saíram com votações altas e Wanessa Camargo foi expulsa; MC Bin Laden é o único famoso a sobreviver na casa

Entrar em um reality show já sendo conhecido pelo público, com uma base sólida de seguidores, era visto como uma vantagem desde que o BBB mudou sua forma de seleção e passou a dividir seus participantes entre celebridades e anônimos, em 2020.

Contudo, a edição de 2024 do programa parece ir contra a lógica de que a popularidade prévia pode garantir um lugar na final. Eliminada nesta terça-feira (12) com 80,7%, Yasmin Brunet foi mais uma celebridade a deixar a casa. Agora, resta apenas MC Bin Laden entre os camarotes que iniciaram a competição.

O fato que chama atenção não é só a eliminação dos famosos, mas a forma como deixaram o programa. O atleta paralímpico Vinicius Rodrigues foi o quinto eliminado da edição e o primeiro camarote a sair, após uma conversa considerada machista com Rodriguinho e Nizam criticando o corpo de Yasmin. Na sequência, a influenciadora Vanessa Lopes, que já dava sinais de instabilidade emocional dentro da casa, apertou o botão da desistência.

O quarto camarote eliminado foi o cantor Rodriguinho, com 78,23% do votos, porcentagem que o colocou entre os 10 camarotes com maior rejeição do programa, na sétima posição, atrás de nomes como Karol Conká e Nego Di (do BBB 21) e Jade Picon (do BBB 22). O pagodeiro também ficou marcado por suas falas machistas contra o corpo de Yasmin Brunet ("Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje"), pelas falas sobre não precisar do prêmio, considerada arrogante pelo público, e seus embates com Davi.

A penúltima camarote a sair foi Wanessa Camargo, desclassificada do programa após acordar seu desafeto Davi de madrugada com um tapa em sua perna que foi considerado uma agressão pela pela produção do programa. Após a repercussão de suas discussões com o brother na casa, a cantora postou um vídeo em suas redes pedindo desculpas ao participante, sua família e "a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas" por ela e dizendo que algumas de suas "falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural".

Com Bin Laden como o único remanescente dos famosos, a edição de 2024 será a primeira a ter apenas um camarote na final (ou apenas pipocas, caso o funkeiro seja eliminado antes). Em 2020 Manu Gavassi e Rafa Kalimann chegaram à final; em 2021, Camilla de Lucas e Fiuk disputaram o prêmio com a vencedora Juliette; em 2022, veio uma decisão só com camarotes, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André; e no ano passado, Bruna Griphao e Aline Wirley prederam o prêmio para Amanda.

