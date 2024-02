A- A+

BBB 24 "Maldição do casal?" Nona eliminada das últimas edições do BBB formou dupla romântica Deniziane, Laís Calda e Larissa foram afetadas pela suposta maldição

Com a eliminação de Deniziane na última terça-feira (20), surgiu uma nova teoria dentro do Big Brother Brasil. Nas últimas três edições, a nona eliminada sempre foi uma mulher que formou casal dentro da casa. Confira:

Deniziane formou casal com Matteus dentro BBB 24. A sister foi a nona eliminada assim como Laís Calda e Larissa- do BBB 22 e 23, respectivamente.

No BBB 22, Laís Calda se envolveu com Gustavo logo após a entrada do brother na casa. Os dois seguem juntos e na véspera do Natal, ela foi pedida em casamento.

Um ano depois, foi a vez de Larissa iniciar um relacionamento com Fred Desimpedidos. O casal acabou pouco tempo depois do fim do BBB 23.





