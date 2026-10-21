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Famosos Malévola Alves e amiga são liberadas após detenção no Egito Influenciadoras haviam sido levadas a uma delegacia em Alexandria na terça-feira, 20, durante uma viagem turística

A influenciadora Malévola Alves e a amiga Bruna foram liberadas após serem detidas em Alexandria, no Egito. A informação foi confirmada ao Estadão pelo advogado Jonatha Carvalho Matos, que representa a brasileira. Segundo ele, a equipe também está cuidando dos trâmites para definir quando elas retornarão ao Brasil.

As influenciadoras haviam sido levadas a uma delegacia em Alexandria na terça-feira, 20, durante uma viagem turística. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da liberação nem sobre eventuais desdobramentos legais do caso.

A prisão foi confirmada pelo Ministério do Interior egípcio, que atribuiu a detenção à gravação e à publicação de vídeos com supostas insinuações sexuais. Segundo as autoridades, as duas brasileiras teriam admitido que produziram o material para aumentar o número de visualizações nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do país.

Antes da confirmação oficial da detenção, Malévola relatou nas redes sociais que ela e a amiga tiveram os passaportes retidos e foram questionadas sobre suas identidades de gênero. Em uma das publicações, a influenciadora demonstrou preocupação com o que poderia acontecer durante a abordagem policial.

"Estamos na delegacia, estamos desesperadas. Eu não sei o que vai acontecer ou o que vão fazer com a gente. Pegaram todos os nossos passaportes e pararam nossa van no meio do passeio", escreveu.

O advogado Jonatha Carvalho Matos havia informado anteriormente que a defesa buscava contato com a Embaixada do Brasil no Cairo e com as autoridades egípcias para acompanhar o caso e garantir a segurança e os direitos legais da brasileira.

Quem é Malévola Alves?

Conhecida pelo humor ácido e por publicações sobre viagens e estilo de vida, Malévola Alves soma cerca de 900 mil seguidores no TikTok e chegou a reunir aproximadamente 1,9 milhão no Instagram.

A influenciadora ganhou projeção também fora das redes sociais ao participar, em 2024, do Rancho do Maia, reality show criado por Carlinhos Maia. Ao longo de sua trajetória digital, esteve envolvida em episódios que repercutiram entre os seguidores e geraram debates nas plataformas.

A detenção no Egito ganhou repercussão internacional após a divulgação dos relatos da brasileira e da confirmação das autoridades locais.

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