Malu Galli ressalta a importância da trama original de "Vale Tudo" na construção da sua Celina

É normal que alguns profissionais busquem colocar uma certa distância entre a obra original e o remake. Enquanto muitos escolheram olhar adiante, Malu Galli voltou o olhar para o passado e encontrou nele os alicerces essenciais para interpretar a elegante Celina em “Vale Tudo”.

Assim que soube que assumiria o papel vivido originalmente por Nathália Timberg, fez questão de mergulhar na novela original, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, buscando por nuances que conectem passado e presente na construção da personagem.

“Eu assisti à primeira versão porque eu gosto de saber a história. O interessante do remake é que não é uma obra aberta, então me interessa em saber que história estamos contando e foi muito bom para mim entender a história como um todo. Não quis desperdiçar essa oportunidade”, explica.

Na história das nove, Celina é irmã de Odete Roitman, papel de Débora Bloch. Do alto da sua mansão, Celina vive uma vida tranquila e dedica o tempo que tem de sobra ao cuidado dos jardins da casa e a trabalhos sociais.



Viúva e sem filhos, coube a ela criar os sobrinhos Afonso e Heleninha, interpretados por Humberto Carrão e Paolla Oliveira.

“A história da tia solteirona que cuida dos sobrinhos a gente não vê muito hoje em dia. Eu sou mais jovem que a Nathalia Timberg era na época e ela com a Odete eram mais figuras senhoris do que agora. A Celina atual é uma mulher mais ativa e não vive apenas para os sobrinhos”, afirma Malu, que ressalta a carga de energia renovada da personagem ao longo do remake.

“Ela é tão sobrevivente a essa irmã tóxica quanto os filhos da Odete. Ela perdeu a juventude cuidando dos sobrinhos e acho que isso não aparecia muito na outra versão, mas Celina é mais jovial agora”, completa.

Se em cena as interações entre Celina e Odete são carregadas de tensão e farpas, fora dos estúdios Malu e Débora são grandissíssimas amigas. A atriz, inclusive, celebrou a chance de reeditar a parceria com Débora diante das câmeras.

“A gente se adora na ida real. Já tivemos duas grandes parcerias, né? Fizemos ‘Queridos Amigos’ e ‘Sete Vidas’. A gente gosta de trabalhar juntas e temos um bom jogo de cena. Feliz de estar ao lado dela”, celebra.

Originalmente formada nos palcos, Malu, que é nascida no Rio de Janeiro, por muitos anos se dedicou apenas ao teatro.

Embora tenha tido breves participações no vídeo, foi a minissérie “Queridos Amigos”, de 2008, que começou a alterar a rota profissional da atriz. Nome disputado entre as grandes produções da Globo, Malu integrou o elenco de tramas de sucesso, como “Cheias de Charme”, “Sete Vidas” e “Amor de Mãe”.

“Sempre tive vontade de fazer tevê. Televisão é constituidora da nossa identidade cultural. Mas não podia imaginar que fosse me sentir tão à vontade. Encontrei um lugar de conforto. Me surpreendeu. Algo de vocação mesmo. Fiz grandes amigos e parcerias”, valoriza.

“Vale Tudo” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

Antigas memórias

Antes de dedicar 100% de seu tempo ao enredo de “Vale Tudo”, Malu Galli fez uma breve participação na recém-finalizada “Garota do Momento”. Em uma passagem rápida, a atriz deu uma pausa no início das preparações da novela das nove para reviver a personagem Violeta, de “Além da Ilusão”. “Eu já estava envolvida com ‘Vale Tudo’, mas houve um acerto entre as produções. Terminei de gravar ‘Garota do Momento’ e logo já cortei o cabelo. Foi ótimo porque foi a janela perfeita para conciliar os dois projetos”, explica.

A personagem de “Além da Ilusão” – novela também de Alessandra Poggi, exibida em 2022, no horário das seis – marcou a atriz ao retratar sua jornada em busca do autoconhecimento e o amor por Eugênio, de Marcello Novaes. “Foi muito bacana reviver uma personagem que interpretei por tanto tempo. É como reencontrar uma amiga (risos)”, aponta.

Instantâneas

# Com tantas cenas de embate entre Celina e Odete, Malu Galli não descarta a possibilidade da pacata irmã ser a grande assassina da vilã no remake. “Eu apostaria demais (na Celina). Eu ia achar divertidíssimo matar a Odete”, brinca.

# A atriz estreou no vídeo em “Anos Rebeldes”, de 1992.

# Malu é seguidora da religião candomblé.

# A atriz fez uma participação na série “Acampamento de Magia para Jovens Bruxos”, que está disponível no Globoplay.

