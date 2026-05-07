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Streaming Malu Sousa, pernambucana de 14 anos, estreia na segunda temporada de "Cangaço Novo" Atriz interpreta Dilvânia, personagem dividida com Thainá Duarte, na adolescência

A segunda temporada de “Cangaço Novo”, já disponível no Prime Video, marcou a estreia de uma jovem atriz pernambucana nas telas. Aos 14 anos, Malu Sousa vive seu primeiro papel em uma série.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a artista relembrou como entrou para o elenco da série. “Eu vi no Instagram uma publicação falando da seleção e mostrei à minha mãe”, conta. Após enviar duas self-tapes (autogravações para teste de elenco), veio a notícia da aprovação.

“A gente gritou, se abraçou. Eu nem acreditei, porque esse tinha sido o meu primeiro teste. Passar para uma produção tão grande foi um sonho”, aponta a garota, que precisou dividir a rotina de estudos na escola com o calendário de filmagens.

“Nas sextas-feira, após as aulas, seguia para a Paraíba e minhas gravações se concentravam nos fins de semanas. Eles tiveram esse cuidado para não faltar aula. Foi super tranquilo”, comenta.



Em “Cangaço Novo”, Malu Sousa faz uma participação como a versão adolescente de Dilvânia, papel vivido pela atriz Thainá Duarte na fase adulta. A pernambucana teve poucos encontros com a colega de elenco, mas conseguiu conversar sobre a personagem.

“A diferença é que a Dilvânia adulta tem uma expressão muito forte, já que ela não fala, devido ao trauma que sofreu. A adolescente ainda está tentando entender tudo o que aconteceu, com um olhar vazio e perdido”, observa.



Segundo Malu, o contato com o elenco e toda a equipe que trabalhou na série rendeu aprendizados que ela levará para o futuro. “Me fez entender que séries e filmes vão muito mais além do que está sendo gravado para o público assistir”, aponta.

Começo de carreira

Incentivada pelos pais, a pernambucana encontrou dentro da própria casa a maior inspiração para seguir carreira como atriz. Seu irmão mais velho, Maycon Douglas, também é ator e já esteve em produções como as séries “Pssica”, da Netflix, e “Maria e o Cangaço”, da Disney+.

“Quando eu era pequena até apareceram trabalhos para mim. Minha mãe perguntava se eu queria, mas eu sempre dizia que não. Na verdade, sentia vergonha e ela nunca forçou. Conforme fui crescendo e acompanhando meu irmão, a vontade foi aumentando”, diz a adolescente, que revela um gosto especial pelo teatro musical.

Nos palcos, Malu fez parte da peça teatral “Cinderela e o Sapatinho de Cristal” e elenco infantojuvenil de ópera da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), participando de espetáculos operísticos para a infância. “[A ópera] é algo muito rico. Seria maravilhoso que todo mundo tivesse conhecimento, aprendizado e acesso”, analisa.

Atualmente, a atriz se dedica aos ensaios do musical “Peter Pan”, do Centro de Artes Grupo Vida, que será encenado nos dias 30 e 31 de maio, no Teatro Luiz Mendonça. Sobre as metas como artista, Malu tem todas elas muito bem delimitadas: “Continuar aprendendo, fazer mais teatro, trabalhos na TV e no cinema, e contracenar com grandes atores. Nossa, vai ser um sonho se realizando a cada uma delas”.



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