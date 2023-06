Malvino Salvador estrela "Negociador", série policial da Amazon; saiba quando estreia

A- A+

“Negociador”, nova série brasileira do Amazon Prime Video, ganhou data de estreia e cartaz oficial nesta segunda-feira (5). Estrelada por Malvino Salvador e Barbara Reis, a produção chega à plataforma de streaming no dia 21 de julho.

A série acompanha o capitão Gabriel Menck (Malvino Salvador), um negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Responsável pelo resgate de reféns na mira de criminosos, ele resolve situações de crise complexas nas ruas de São Paulo, como assaltos que deram errado, sequestros passionais, suicidas armados e rebeliões em presídios.

Na trama, Menck está retornando ao trabalho, após meses de afastamento por causa da morte da esposa em um acidente. Além de lidar com o estresse pós-traumático do filho, ele terá que enfrentar o revanchismo do seu antigo superior e uma investigação que o colocará como principal suspeito da morte de sua mulher.



Thiago Faelli, Gustavo Mello e Thomas Stavros são os criadores de “Negociador”, que tem direção de Isabel Valiante. A série tem produção de Zasha Robles e Gustavo Mello, da Spiral International e Boutique Filmes, respectivamente.

