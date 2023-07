A- A+

Artes Visuais Mamam participa da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco; confira novidades do museu O museu, mantido pela Prefeitura do Recife, vai contar com estande de vendas de obras de arte, além de tomar assento nas discussões sobre o mercado de artes visuais na atualidade

O Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) participa, até o próximo sábado (15), da 2ª edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (Art PE), no Museu Cais do Sertão, apresentando e representando uma amostra importante da produção visual moderna e contemporânea recifense e brasileira.

O evento, que reunirá mais de 30 galerias de arte, entre coletivos e ateliês solo locais, além de alguns espaços expositivos paulistas e convidados, contará com palestras, exposição e feira de arte, além de livrarias e espaço gourmet.

Nesta segunda edição de Art PE, o Mamam ocupará estande próprio, onde serão comercializados catálogos e obras de alguns artistas renomados representados pela Loja MAMAM, como Cristina Machado, Daniel Santiago e Braz Marinho.

Programação

Na quinta-feira (13), a equipe do museu também toma assento nas discussões promovidas pela Art PE. Mabel Medeiros e Rebeka Monita, diretora e vice-diretora do Mamam, participam do talk “A parceria público-privada nas Instituições Culturais”, que será realizado a partir das 19h, no auditório do Cais do Sertão.



O talk oferece uma perspectiva feminina do mercado de artes visuais na atualidade, seus desafios e formatos de gestão bem-sucedidos. Participam ainda da conversa Marcelle Farias, sócia da Galeria Marco Zero, e Mariana Moura, idealizadora do Prêmio Museu é Mundo.

Entre as novidades que o Mamam apresentará no tabuleiro da Feira Art PE, está o Programa Melhores Amigos Mamam, que garantirá aos sócios benefícios especiais, como descontos na loja do museu, programações e atividades exclusivas, além de descontos e/ou gratuidade em espaços culturais parceiros, como o Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), Oficina Francisco Brennand e Pinacoteca de São Paulo.

O Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam) participa da 2ª edição da Art PE | Foto: Andrea Rego Barros

Sobre o Mamam

Uma das mais atuantes e importantes vitrines e espaços de salvaguarda e fomento da arte moderna pernambucana e brasileira, o MAMAM reúne mais de mil obras em sua reserva técnica, que abrangem um período histórico compreendido entre 1920 e 2016, assinados por artistas do vulto de Tomie Ohtake, João Câmara, Fédora do Rego Monteiro, Gil Vicente, Abelardo da Hora, Tarsila do Amaral, Juliana Notari, Marienne Peretti, Tereza Costa Rêgo, Gilvan Samico e Paulo Bruscky, além do patrono da casa, Aloisio Magalhães.

