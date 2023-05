MAMAM recebe performance "Tubarão Fêmea", da artista Renata Caldas, neste sábado (13); saiba mais

A- A+

O Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM) recebe, às 15h este sábado (13), a instalação "Tubarão Fêmea", da artista Renata Caldas. A performance é inspirada nos ataques de tubarão nas praias da Região Metropolitana do Recife, que desde os anos 1990 deixaram 26 mortos e 50 pessoas com mutilações.

Durante os 30 minutos de apresentação, realizada no Aquário Oiticica do MAMAM, a artista traça um paralelo entre a vida terrestre e marítima, provocando reflexões sobre o sexo frágil associado ao feminino e a relação do ser humano com o consumo da água.

A instalação traz ainda ambientação com sons da terra em movimento e notícias jornalísticas sobre o tema - incluindo uma matéria de 2017 sobre fato ocorrido na Austrália, quando um tubarãofêmea criado isoladamente engravidou sozinho e deu a luz três filhotes - fenômeno raro chamado paternogênese.

A performance é seguida por um debate om Renata Caldas, Adovale Dias, Eduardo Romero e Bruna Rafaella Ferrer, orientadora da pesquisa. "Tubarão Fêmea" integra ações do projeto "Caminhos pela Performance", contemplado pelo edital do Funcultura em Artes Visuais.

SERVIÇO

Performance/instalação "Tubarão Fêmea", com Renata Caldas + Debate

Quando: Sábado (13), a partir das 15h

Onde: Aquário Oiticica do MAMAM, Rua da Aurora, Boa Vista

Acesso gratuito

