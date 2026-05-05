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AUDIOVISUAL "Mambembe", filme estrelado pela pernambucana Índia Morena, ganha pré-estreia no Cinema São Luiz Longa-metragem de Fabio Meira mistura documentário e ficção, celebrando o circo itinerante brasileiro

O filme “Mambembe”, de Fabio Meira, terá pré-estreia gratuita no Recife. A sessão especial ocorre no Cinema São Luiz, neste sábado (9), a partir das 16h.

A produção estreia oficialmente em todo o Brasil no dia 14 de maio. Misturando documentário e ficção, o longa-metragem acompanha um topógrafo nômade, interpretado por Murilo Grossi, que cruza o caminho de três mulheres ligadas ao circo itinerante.

Entram em cena a artista potiguar circense Madona Show, a atriz e assistente de direção carioca Dandara Ohana (que vive Jéssica, ex-artista de circo em Belém) e Índia Morena, considerada Patrimônio Vivo de Pernambuco.



A pernambucana construiu sua trajetória em municípios do Agreste, como Arcoverde e Limoeiro, que também serviram de locação para as filmagens do longa. Ela estará presente na exibição no Recife, ao lado do diretor, e participará de um debate com o público.

“Mambembe” chega aos cinemas após passar por diversos festivais nacionais e internacionais. Entre os prêmios, conquistou o de Melhor Diretor no Bravo Film Festival, em Los Angeles.

Serviço:

Sessão de pré-estreia de"Mambembe"

Quando: sábado (9), às 16h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife

Entrada gratuita



*Com informações da assessoria de imprensa.

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