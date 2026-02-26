Mamonas Assassinas: jaqueta sobre caixão de Dinho e pelúcia no de Bento Hinoto
Lembrança foi colocada junto de corpo por um familiar, diz cunhada de Bento; pai de
A exumação dos corpos dos integrantes da banda Mamonas Assassinas, que aconteceu nesta segunda-feira em Guarulhos, tornou-se ainda mais emocionante para os familiares presentes na cerimônia devido a objetos pessoais encontrados sobre os caixões.
Além de uma jaqueta colocada sobre o ataúde do vocalista Dinho, uma pelúcia foi encontrada no de Bento Hinoto, segundo o primo do artista e CEO da marca ligada à banda, Jorge Santana.
Ao Globo, ele enviou com exclusividade fotos do ursinho. Segundo Claudia Hinoto, cunhada de Bento, um familiar colocou a pelúcia sobre o caixão.
— Ele estava praticamente intacto, um pouco sujinho de terra só. Provavelmente ele ficará no Memorial. Não me lembro exatamente, mas acho que foi a mãe dele que colocou. Ela queria ter colocado a guitarra dele, mas por medo de violação da sepultura, acabou não deixando. — afirmou.
O ursinho será higienizado para exposição no Memorial da banda. A esposa de um irmão de Bento contou que o processo de exumação foi delicado e emocionante, com memórias sendo vivenciadas novamente pelos familiares presentes.
— É um projeto muito bonito, porque a árvore é o símbolo da vida. Então nada mais bonito que ter uma essência dos meninos nessas árvores. Para nós, o Alberto era o cunhado, o irmão, o filho, mas para o público, era o Bento.