Sáb, 21 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado21/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
30 ANOS

'Mamonas Assassinas': relembre tragédia que interrompeu no auge a trajetória da banda

Corpos dos cinco integrantes do grupo musical serão exumados às vésperas dos 30 anos do acidente

Reportar Erro
Integrantes da banda Mamonas Assassinas morreram em um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em 1996, no auge da carreiraIntegrantes da banda Mamonas Assassinas morreram em um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em 1996, no auge da carreira - Foto: Divulgação

Os corpos dos cinco integrantes da banda Mamonas Assassinas — mortos em um acidente aéreo na Serra da Cantareira em 1996 — serão exumados nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, poucos dias antes da tragédia completar 30 anos, em 2 de março.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do GLOBO, as famílias das vítimas entraram em acordo para cremar os restos mortais e transformá-los em adubo para plantar cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos, a cidade onde moravam.

Todos os músicos da banda que divertiu o país com letras debochadas como “Brasília amarela” e “Pelados em Santos” e membros da equipe técnica morreram na tragédia. O acidente ocorreu na noite de 2 de março de 1996, quando o Learjet 25D (prefixo PT-LSD), fretado da empresa Madri Táxi Aéreo, colidiu com a Serra da Cantareira, na zona norte da Grande São Paulo. Não houve sobreviventes.

Leia também

• Corpos dos cinco Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após acidente

• Declaração de amor e 'viver o agora': quais foram os últimos conselhos de Eric Dane antes de morrer

• Patrick Dempsey sobre os últimos dias de Eric Dane: 'Estava começando a perder a fala"

Relembre a tragédia
A bordo estavam Dinho (Alecsander Alves), Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, além do piloto Jorge Luiz Germano Martins, do co-piloto Alberto Takeda, do roadie Isaac Souto e do segurança Sérgio Porto.

Naquela noite de sábado, por volta das 23h15, a aeronave iniciava a aproximação para pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica. Segundo a investigação da Aeronáutica, o avião estava a cerca de 270 km/h — acima da velocidade recomendada de 210 km/h — e ligeiramente deslocado à esquerda da rota ideal.

A 300 metros de altura, o piloto executou uma arremetida, procedimento padrão quando a aproximação não está adequada. Durante a nova tentativa de alinhamento, porém, ocorreu o erro decisivo: o procedimento exigia curva à direita, mas a tripulação realizou curva à esquerda. O jato colidiu contra a montanha na Serra da Cantareira.

Os destroços só foram localizados por volta das 5h da manhã de domingo, devido à escuridão e à neblina intensa.

A investigação concluiu que houve imperícia operacional e fadiga da tripulação após longa jornada, além de falhas de comunicação entre cabine e torre de controle e erro na execução do procedimento IFR (pouso por instrumentos)

Auge interrompido
A tragédia ocorreu no momento mais promissor da carreira do grupo. O álbum lançado em junho de 1995 vendeu 1,8 milhão de cópias em oito meses e atingiu cerca de 3 milhões no total histórico — terceiro maior êxito comercial entre artistas nacionais naquele período.

A agenda estava lotada. Uma viagem para Portugal estava marcada para a semana seguinte. O show realizado em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, foi o último da turnê nacional, diante de cerca de 4 mil pessoas, majoritariamente crianças e adolescentes.

Naquela apresentação, Dinho subiu ao palco vestido de coelho de pelúcia. Após o espetáculo, a banda seguiu diretamente para o aeroporto, trocou de roupa no carro e embarcou rumo a São Paulo.

A notícia que parou o Brasil
Em um Brasil ainda sem internet massificada, a maioria da população soube da tragédia ao acordar no domingo. As imagens dos destroços foram exibidas repetidamente nos telejornais.

Programas de grande audiência, como o Domingão do Faustão e atrações comandadas por Silvio Santos, prestaram homenagens.

O velório ocorreu no Ginásio Municipal Paschoal Thomeu, em Guarulhos. Cerca de 30 mil pessoas passaram pelo local.

Os caixões estavam cobertos com a bandeira do Brasil. No de Dinho, havia uma camisa do Corinthians. Fãs cantavam músicas como “Pelados em Santos” e “Sabão Crá-Crá” em meio à comoção.

Mais de 100 mil pessoas acompanharam o cortejo até o Cemitério Parque das Primaveras. A Polícia Militar impediu a entrada da multidão no local, o que gerou tumulto e 31 desmaios. Ambulantes vendiam lembranças improvisadas.

Os cinco integrantes foram enterrados juntos, ao lado de Isaac Souto. O enterro ocorreu em 4 de março de 1996 — data em que Dinho completaria 25 anos. Durante a cerimônia, foi cantado “Parabéns a Você” em sua homenagem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter