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CULTURA POPULAR Mamulengo Flor Mimosa ocupa mercados públicos do Recife durante julho Projeto comandado pelo mestre Adiel Luna leva apresentações do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste a seis mercados da capital, com sessões acessíveis

O tradicional Teatro de Bonecos Popular do Nordeste ganha as áreas de convivência dos mercados públicos do Recife ao longo deste mês.

A iniciativa Circulação do Mamulengo Flor Mimosa nos Mercados Públicos do Recife promove apresentações gratuitas em seis equipamentos da cidade, aproximando moradores e visitantes de uma das manifestações mais emblemáticas da cultura popular brasileira.

A produção executiva é de Luciane Bacelar, com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e da Secretaria de Cultura.

Depois de passar pelos parques da capital em 2023, quando reuniu cerca de 1.500 espectadores em dez sessões, o projeto amplia seu percurso e escolhe agora os mercados da Boa Vista, Madalena, Encruzilhada, Casa Amarela, Cordeiro e Afogados como cenário para as apresentações.

A proposta valoriza locais que fazem parte da rotina dos recifenses e preservam a memória afetiva da cidade.

Teatro popular em permanente transformação

À frente da iniciativa está o poeta, cantador e mestre da cultura popular Adiel Luna, que conduz um espetáculo construído a partir da tradição do mamulengo, mas aberto ao improviso e às reações da plateia.

A encenação combina manipulação de bonecos, música executada ao vivo, poesia oral, ventriloquia, elementos circenses e a participação de um grupo de cavalo-marinho formado pelos músicos Mestre Lilo, Ricardo Treme Terra, Petezera e Nylber Silva.

Embora exista uma estrutura narrativa, cada sessão se desenvolve de forma diferente, moldada pela participação do público.

"O mamulengo nasceu para ocupar as ruas, as feiras e os espaços de convivência das pessoas. Levar essa brincadeira para os mercados públicos é devolver esse brinquedo ao seu ambiente natural, onde o público participa, interfere e transforma cada apresentação em uma experiência única", afirma Adiel Luna.

Reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural do Brasil desde 2015, o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste consolidou-se historicamente em feiras e pequenas comunidades, utilizando humor, crítica social e improvisação para dialogar com diferentes públicos.

Tradição herdada da Zona da Mata

Natural da Zona da Mata Norte de Pernambuco, Adiel Luna cresceu cercado por manifestações como maracatu, cavalo-marinho, circo e poesia popular.

Descendente de artistas populares, consolidou sua trajetória em Carpina, município considerado um dos principais polos do mamulengo pernambucano, onde desenvolve um trabalho que preserva os fundamentos da tradição ao mesmo tempo em que cria novas histórias e personagens.

Em cerca de uma década de circulação, o Mamulengo Flor Mimosa passou por festivais, mostras de teatro, comunidades quilombolas, aldeias indígenas e instituições culturais em diferentes estados.

Entre os destaques da trajetória estão participações no Encontro de Mamulengos de São Paulo, na programação de inauguração da nova sede do Museu Casa do Pontal, no Rio de Janeiro, além de temporadas em unidades do Sesc.

Para o artista, manter viva essa expressão cultural depende de sua presença nos espaços públicos.

"O brinquedo popular continua vivo quando ocupa os espaços públicos, quando conversa com quem passa, quando acolhe crianças, jovens, adultos e idosos. O mamulengo precisa continuar sendo um teatro do encontro", defende.

Formação de público e acessibilidade

Além das apresentações abertas, o projeto inclui uma ação voltada à formação de plateia. No dia 27 de julho, estudantes da Escola Municipal Monteiro Lobato, em Peixinhos, assistirão a duas sessões gratuitas, destinadas a turmas do Ensino Fundamental I e II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Toda a programação contará ainda com intérprete de Libras e espaços reservados para pessoas com deficiência, usuários de cadeira de rodas e pessoas com mobilidade reduzida, ampliando o acesso ao espetáculo e reforçando o compromisso da iniciativa com a inclusão e a democratização da cultura.

Programação da Circulação do Mamulengo nos Mercados Públicos do Recife

10 de julho (sexta), às 12h30 – Mercado da Boa Vista

11 de julho (sábado), às 12h30 – Mercado da Encruzilhada

12 de julho (domingo), às 9h – Mercado da Madalena

17 de julho (sexta), às 12h30 – Mercado do Cordeiro

19 de julho (domingo), às 9h – Mercado de Afogados

24 de julho (sexta), às 8h – Mercado de Casa Amarela

Dia 27 de julho (segunda) - Apresentação na Escola Municipal Monteiro Lobato (Peixinhos)

• 13h50 – Ensino Fundamental I e II

• 18h40 – Educação de Jovens e Adultos (EJA)



SERVIÇO

Circulação do Mamulengo nos Mercados Públicos do Recife

Quando: 10, 11, 12, 17, 19, 24 e 27 de julho

Onde: Mercados públicos do Recife e Escola Municipal Monteiro Lobato

Acesso gratuito

Instagram: @mamulengoflormimosa

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