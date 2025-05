A- A+

MÚSICA "Man of the Year": Lorde lança novo single do álbum "Virgin"; assista ao clipe Canção apresenta reflexões da cantora sobre identidade de gênero e transformação pessoal

Lorde entregou aos seus fãs, nesta quinta-feira (29), o lançamento de “Man of the Year”. O single integra o próximo disco da cantora neozelandesa.

A faixa foi disponibilizada nas plataformas de streaming com um clipe. No vídeo, Lorde aparece vestindo apenas calça jeans e uma fita adesiva nos seios, em uma produção minimalista, porém muito performática.

Lorde descreveu a canção como “uma oferenda vinda de um lugar muito profundo”. A faixa aborda temas como identidade de gênero e transformação pessoal.



“Man of the Year” é o segundo single que a cantora lança para o disco “Virgin”, que chega às plataformas no dia 27 de junho. Em abril, ela já havia apresentado “What Was That”, alcançando o primeiro lugar no Spotify nos EUA.

