"Man of Tomorrow": sequência de "Superman" é confirmada por James Gunn para 2027
Diretor e atores do filmes divulgaram artes que mostram Lex Luthor com armadura clássica dos quadrinhos
A sequência de “Superman” foi oficialmente confirmada. Nesta quarta-feira (3), James Gunn, diretor e roteirista do filme, utilizou as redes sociais para anunciar o título oficial do projeto e a data de lançamento.
“Superman: Man of Tomorrow” chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 9 de julho de 2027. Junto com as informações, Gunn publicou uma arte inédita assinada por Jim Lee, artista veterano da DC Comics.
Outras duas ilustrações foram compartilhadas por David Corenswet e Nicholas Hoult, que interpretam Clark Kent e Lex Luthor, respectivamente. Todas as imagens trazem os dois personagens vividos pelos atores, mostrando que o próximo longa deve continuar abordando a rivalidade entre eles.
Também chamou a atenção dos fãs o fato de que os desenhos trazem Lex Luthor em seu traje de guerra verde clássico. Nas HQ’s, o vilão cria a armadura tecnológica para conseguir habilidades semelhantes às do Superman.
Vale lembrar que “Superman: The Man of Tomorrow” é o nome de uma série de histórias em quadrinhos do super-herói publicada de 1995 a 1999. O título "Man of Tomorrow" ("Homem do Amanhã", em português) também foi utilizado para um filme de animação do personagem de 2020. Ainda não há confirmação de que o enredo do próximo live-action tenha ligação com algumas dessas obras.