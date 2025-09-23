''Manas'' é selecionado por Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Goya
Longa de Marianna Brennand tentará uma vaga na disputa de melhor filme ibero-americano
A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta terça-feira (23) que "Manas", de Marianna Brennand, será o representante do Brasil na corrida por uma indicação aos Prêmios Goya de melhor filme ibero-americano.
A nomeação acontece cerca de uma semana após a mesma Academia escolher " O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, como o representante brasileiro na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional. A seleção, por sinal, contou com rumores de que a comissão responsável pela escolha estaria na dúvida entre "O agente secreto" e "Manas".
Estrelado por Jamilli Correa e Dira Paes, "Manas" ganhou destaque nas últimas semanas após a entrada de Sean Penn como produtor executivo da obra. O ator, inclusive, promoveu uma sessão do filme em Los Angeles que contou com a presença da atriz Julia Roberts.
Os Prêmios Goya acontecem em fevereiro de 2026, em Barcelona. O Brasil é o atual vencedor da categoria melhor filme ibero-americano, com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.