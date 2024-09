A- A+

CINEMA "Manas", filme com Dira Paes, ganha o Director's Award, tradicional prêmio no Festival de Veneza Longa-metragem da cineasta brasileira Marianna Brennand acompanha jovem em meio à cenário de violência na Ilha do Marajó (PA)

O filme "Manas" recebeu o prêmio Giornate degli Autori (Venice Days), uma das mostras competitivas do tradicional Festival de Veneza.



O longa-metragem da diretora brasileira Mariana Brennand, foi celebrado com longos aplausos após a sessão de estreia no evento, na última segunda-feira (2).

A produção, que marca a estreia da cineasta em longas de ficção, tem o elenco encabeçado por Jamilli Correa, Dira Paes, Fátima Macedo e Rômulo Braga, além de artistas da região amazônica, onde foi rodado.

A narrativa acompanha a história de Marcielle, uma jovem que confronta o cenário de violências ao qual a sua comunidade está envolta.



"Eu ainda estou arrebatada com o que aconteceu aqui hoje, com essa reação tão calorosa do público na sessão. Foi uma comoção coletiva. Eu senti as pessoas muito tocadas pela história, acompanhando cada respiração de Marcielle em sua jornada. Os aplausos ininterruptos no final nos deixaram sem fôlego", comemorou Marianna.

O longa-metragem segue os passos de uma jovem de 13 anos, moradora da Ilha do Marajó, no Pará.



A menina cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe após "arrumar um homem bom" nas balsas que circulam pela bacia hidrográfica que banha a região.

Depois de amadurecer, a personagem percebe que muitas de suas idealizações estão, a rigor, ancoradas num ambiente de violências mascaradas.



Preocupada com a irmã mais nova e ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade.

