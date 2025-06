A- A+

CANTORA ''Manchild'': web especula se affair com Shawn Mendes inspirou Sabrina Carpenter; entenda Cantora afirma que a canção soa como ''a encarnação sonora de um olhar carinhoso de revirar os olhos''

Já faz uma semana que Sabrina Carpenter lançou sua nova música, “Manchild”, cujo clipe já acumula mais de 22 milhões de visualizações no YouTube. A letra, que fala sobre um cara com atitudes infantis para um relacionamento entre adultos, ganhou novos contornos depois que a cantora revelou que a canção foi inspirada em um ex-namorado. E aí fica a dúvida entre os fãs e internautas: será que é o ator Barry Keoghan ou… Shawn Mendes?

As especulações já vinham ganhando força entre os fãs antes mesmo do lançamento da música, que ocorreu no dia 6 deste mês. Na véspera, Sabrina já havia dando um spoiler sobre o que viria a ser sua nova canção.

“Escrevi ‘Manchild’ numa terça-feira qualquer com a Amy (Allen) e o Jack (Antonoff, produtores), pouco tempo depois de terminar ‘Short n’ sweet’, e acabou sendo a melhor terça-feira qualquer da minha vida”, escreveu a artista em uma publicação no Instagram.

“Não só foi muito divertido escrever essa música, como ela se tornou para mim algo que posso lembrar como a trilha sonora mental para os anos confusos e divertidos da juventude adulta. Parece a encarnação sonora de um olhar carinhoso de revirar os olhos, e tem a sensação de uma viagem de carro sem fim no verão! Por isso quis lançar agora — para que você possa colocar a cabeça para fora da janela do carro e gritar essa música o verão todo.”

Assista ao clipe:

Ela ainda agradeceu aos “homens” por a “testarem”. Logo começaram as especulações sobre o que viria adiante. Apesar de Sabrina ter se envolvido em um relacionamento com o ator irlandês Barry Keoghan, os dedos caíram mesmo sobre Shawn Mendes, com quem ela teria tido uma brevíssima relação.

Flagrados publicamente diversas vezes, os dois teriam ficado juntos entre fevereiro e março de 2023, mas nenhum deles confirmou a relação. Muitos fãs de Sabrina teorizam de que, enquanto ela e o canadense viviam um romance, Camila Cabello, ex-namorada dele, “marcava” pesado em cima do suposto. A cubana curtia todas as fotos da americana.

Em abril, durante o festival Coachella, Shawn e Camila foram vistos novamente juntos. Segundo o TMZ, foram flagrados, inclusive, aos beijos. Mas amigos do casal negaram que eles estivessem juntos.

